Sergio Mayer lanza fuerte posicionamiento contra Ferka: "No deberías de estar en la Casa de Los Famosos"

A unas horas de que se revele quién dejará la Casa de los Famosos en su tercera noche de eliminación, como cada domingo los participantes dan su posicionamiento sobre quién y por qué debería de irse de la casa.

En esta ocasión las cosas entre Sergio Mayer y Ferka subieron de nivel, pues el actor no dudó en ser completamente sincero y duro en su posicionamiento para con la actriz, quien también hizo uso de su derecho de réplica al también brindar un fuerte mensaje.

Cuando llegó el turno de Sergio Mayer para elegir quién quiere que salga de la Casa de los Famosos, este se colocó frente a Ferka.

“Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías si quiera estar en la Casa de los Famosos.

No sé si te das cuenta, estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que es Raquel y Bárbara.

Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor que realmente no ha generado empatía sino vergüenza, lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida, protege a su equipo y contrario a lo que tú me dijiste la semana pasada, yo no te considero un rival importante, es por eso que ya quiero que te vayas de la casa”,

Fueron las fuertes palabras de Mayer, mientras Jorge, pareja de Ferka, se le notable un semblante molesto.

Sin embargo, la actriz no se quedaría callada al hacerle saber a Mayer que no tenía cualidades para sobresalir y así ser un buen líder.

“Para ser un buen líder, exactamente tú tampoco lo haces, porque lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir, porque no tienes las cualidades para hacerlo, así que gracias por tus palabras”.

¿Quién fue la eliminada de La Casa de los Famosos?

Es te domingo se dio a conocer quiénes permanecerán una semana más en La Casa de Los Famosos entre las nominadas, Bárbara Torres, Ferka y Raquel Bigorra.

La primera en ser salvada por el público fue Bárba Torres, quien fue bien recibida por sus compañeros al volver.

Finalmente, fue Ferka la tercera eliminada del reality, luego de que el público salvara a la conductora, Raquel Bigorra.





