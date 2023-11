Nicola Porcella sorprende a fans, les da "ride" y lo tunden en TikTok por esta razón

Nicola Porcella conquistó a las mexicanas con su participación en el reality show "La Casa de los Famosos". Pese a que no resultó ganador, al actor peruano se le abrieron diversas puertas y proyectos en el país.

De esta manera es común que sus fanáticas lo encuentren en las calles y él se tome unos minutos para convivir. Así le ocurrió a un grupo de admiradoras que lo vieron a bordo de su camioneta y a manera de broma le pidieron "ride".

A través de TikTok, la cuenta de fans @teamwendolamx publicó el noble gesto que el famoso tuvo con ellas. En el video viral se observa que Nicola Porcella accede a darles un "aventón" al Metrobús, acción que fue criticada en la plataforma.

Nicola Porcella, apodado el "novio de México" en Internet. Foto: YouTube

Tunden a Nicola Porcella por subir a fans a su auto

"Danos un ride al Metrobús, aquí a la esquina”, dijo a manera de broma una de las fanáticas. Nicola Porcella las dejó subir a su vehículo y les preguntó la dirección un tanto preocupado, pero con ayuda del GPS logró acercarlas a su destino.

Las fans se despidieron de él y decidieron publicar la sorpresiva acción del actor en TikTok, pero usuarios les criticaron “abusar” de la amabilidad de Porcella y también el hecho de que él accediera a llevarlas, suponiendo un peligro.

"Todo bien, pero dile a Nicola que no suba extraños a su carro", "Nicola es famoso y no corrieron peligro, nunca se suban a un auto particular", "Qué nivel de confianza, yo no podría", reaccionaron al clip.

@teamwendolamx muchas gracias @Nicola Porcella siempre cuidarnos ❤️ quiero aclara que solo fue un viaje lit a dos esquinas, todo un caballero y fue de broma lo del raite pero el todo lindo nos dijo que si, no quiero que se malentienda todo, y nucola nos ve en sus eventos cuando vamos creo que eso le dio confianza de subirnos no queremos mal entendidos o perder la confianza de nicola ni mucho menos perjudicarlo ❤️ ♬ sonido original - Wencola 🐝🦁👑

Tras la avalancha de comentarios, las jóvenes decidieron deshabilitar los comentarios de la publicación y aclarar las dudas que surgieron entre los usuarios de la plataforma china.

"Muchas gracias @NicolaPorcella por siempre cuidarnos, quiero aclarar que sólo fue un viaje literal a dos esquinas, todo un caballero y fue de broma lo del raite pero él todo lindo nos dijo que sí”, se lee en la descripción.

Las fanáticas explicaron que con la difusión del video no pretendían perjudicar a Nicola Porcella o afectar la confianza que el peruano tiene con ellas, pues se conocen de eventos en los que han coincidido.

“No quiero que se malentienda todo, y Nicola nos ve en sus eventos cuando vamos, creo que eso le dio confianza de subirnos, no queremos malentendidos o perder la confianza de Nicola, ni mucho menos perjudicarlo”, concluyeron.





