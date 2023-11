"Las mujeres sí se preocupan por nosotros", dice niño de 13 años ante posible presidenta en México

José Luis Enríquez Alcalá es un niño de trece años de edad, de condición humilde y habitante de la comunidad El Arenal, en Tepepan, Alcaldía Xochimilco. A su corta edad, denota una enorme inteligencia y claridad en su pensamiento. Actualmente cursa el tercer año de secundaria.

Conversar con él, escogido al azahar dentro de poco más de 850 niñas y niños, reunidos dentro de las instalaciones del Papalote Museo del Niño y obteniendo la autorización de la directora general licenciada Dolores Beistegui, así como el beneplácito de uno de los asesores pedagógicos que son asignados a cada una de las mesas de trabajo de los niños, este pequeñito con absoluta seguridad y firmeza, durante la muy breve entrevista con EL UNIVERSAL, sostiene que ya como adulto, una vez que haya concluido sus estudios en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, habrá de convertirse en Presidente de la República.

A la distancia de 30 años de su creación, visitar Papalote, Museo del Niño, -ubicado al poniente de Ciudad de México-, resulta toda una experiencia. Un lugar excepcional, creado y operado por la Iniciativa Privada, en donde toco, juego y aprendo -su misión principal- está enfocada al aprendizaje de las niñas y niños, a través de diversas actividades interactivas de arte, ciencia y tecnología, en donde ponen a prueba sus sentidos y talentos, al incursionar por zonas temáticas tales como Mi Cuerpo, Mi Hogar y mi Familia, México Vivo, Mi Ciudad y Laboratorio de Ideas, mismas que les permite conectarse con su cerebro y poder explorar el mundo que los rodea.

Es importante subrayar que Papalote Museo del Niño ha podido contribuir en la formación profesional de niños y jóvenes, en una mezcla de juego/aprendizaje, fomentando su pensamiento crítico por medio de actividades lúdicas e impulsándolos a cuestionarse y dar rienda suelta a su curiosidad, experimentando infinidad de actividades manuales.

A lo Mero Macho, a lo largo de mis cincuenta años de ininterrumpida actividad periodística, jamás, me había sentido un tanto intimidado y hasta cuestionado… ¡por un niño de tan solo 13 años de edad!!, quien logró someterme a un jaque/mate mental, lanzándome preguntas a quemarropa cada vez que respondía a mi breve interrogatorio. ¡Carajo!!, me dejó con la boca abierta un niño fuera de serie y dueño de un coeficiente intelectual simple y sencillamente sorprendente.

Una entrevista que no duró más de 8 minutos, siempre con una sonrisa en sus labios, al preguntarle ¿qué opinaba, que por primera vez en la historia del país una mujer ocupará la Presidencia de la República, con aplomo me dijo: “Qué chingón que México tenga una presidenta, porque las mujeres sí se preocupan por nosotros los niños” Asimismo, señaló que los niños no necesitan de una inteligencia artificial, sino del apoyo y confianza de los adultos que los sepan guiar por el camino correcto. Subrayando que en México no es delito ser pobre, sino que delito, es que los poderosos humillen a los que menos tienen.

Enfundado en un pequeño overol y guantes industriales, los cuales les proporcionan para su protección y puedan llevar a cabo las actividades que realizan durante su estancia en este impresionante y fantástico lugar.

-Hola que tal, te saludo con respeto y afecto. ¿Me puedes dar tu nombre por favor?

-Buenas tardes señor, me llamo José Luis Enríquez Alcalá…

-¿Cuántos años tienes?

-Tengo 13 años, je, je… bueno, a punto de cumplir 14 años…

-¿Qué sientes estar en Papalote Museo del Niño?

-La verdad, es un gusto poder estar aquí…

-¿Ya habías venido?

-No, la verdad es que no. Estoy mucho muy sorprendido, además, me tocó conocerlo cuando, hoy, están inaugurando una nueva área de inteligencia artificial en favor de los niños…

-¿Los niños necesitan de inteligencia artificial?

-No… ¡claro que no!!, más bien, la inteligencia artificial necesita de la creatividad y del ingenio de nosotros los niños.

-¿A lo mero macho, los niños no necesitan la inteligencia artificial?

-No, por supuesto que no. Los niños no necesitamos de una inteligencia artificial sino del apoyo y de la confianza de los adultos para que nos ayuden avanzar…

-¿Cómo te sientes rodeado de tus compañeritos y amigos, dentro de estas magníficas instalaciones de Papalote Museo del Niño?

-Como ya le dije, me siento mucho muy contento y hasta feliz de estar aquí.

-De grande, ¿Qué te gustaría ser…?

-… Sin permitirme la oportunidad de concluir mi pregunta, exclama: “Antes de responderle, permítame decirle que los niños somos personas chiquitas y tenemos nuestra propia identidad, y no0 pro ser menores de edad, significa que tengamos un coeficiente intelectual menor a los demás…

-¿Eres muy aplicado en la escuela y con las mejores calificaciones?

-Soy un niño normal, con un promedio general de 8.9… ¡Nadie es perfecto!!

-¡Óra!e!, entonces dime, ¿Qué carrera te gustaría estudiar?

-Me gustaría seguir la carrera de Ciencias Políticas…

-Debo entender, ¿Te gustaría llegar a ser Presidente de la República?

-¡Eso mero!!

-¿…Por qué?

-Porque México es de nosotros también y estoy seguro que lo logaré.

-¿Con esa seguridad me lo dices?

-Estoy completamente convencido de ello. Seguramente, a usted, ya no le tocará verme como Presidente de México, pero le aseguro que, donde usted vaya a estar, en otra dimensión, le enviaré mis buenas vibras con la satisfacción que fue el primer periodista que me preguntó por qué quiero ser presidente del país que me vio nacer.

-Insisto, ¿Por qué quieres ser presidente de la República y que me lo asegures con esa firmeza a tu corta edad?

-Pienso que, a este hermoso país, tenemos que cambiarle muchas cosas…

-¿Cómo cuáles?

-Hay miles de niños, como yo, que vivimos dentro de una extrema pobreza… ¡y eso, no es justo!! Junto a mi casa, hay niños y familias enteras que no tienen ni para comer, y los demás, lo ven como si fueran delincuentes….

-¿Es delito ser pobre?

-¡Claro que no!! Delincuentes son quienes nos humillan por ser pobres. Sí somos pobres pero orgullosos de nuestras raíces y de nuestra dignidad.

-¿Cómo te prepararías?

-El futuro de México está en manos de nosotros los jóvenes y debemos mejorarlo…

-Pero aún eres un niño…

-Ser niño no es una etapa de ignorancia, mucho menos, retrasados mentales. Estoy a punto de cumplir 14 años, a punto de entrar a la adolescencia o juventud, porque la adolescencia, lo único que un joven, como yo, adolece, son conocimientos y experiencia.

-¿Cómo ayudarías a los demás?

-Para eso, tengo que estudiar y capacitarme para poder ayudar a las demás personas. Cuando se vive dentro de una extrema pobreza, aprendes a luchar para poder sobrevivir.

-¿Es luchar pero no darse por vencidos…?

-¿Usted se da por vencido cuando alguien le niega una entrevista?

-¡Gulp!!, -Me cuestiona, su pregunta la siento a quemarropa, directa al cerebro y se me ocurre preguntarle ¿Actualmente qué estas estudiando?

-Estoy cursando el tercer año de secundaria, en la Escuela Secundaria número 125, allá en El Arenal de Tepepan, una zona mucho muy marginada, curiosamente, tenemos como vecinos a personas que viven en la total y exagerada opulencia.

-Ya que ambicionas ser presidente de México, ¿Qué opinas que, por primera vez, tengamos una mujer como presidenta?

-Al escuchar la pregunta, sus ojos brillan intensamente, además, su rostro refleja alegría y enorme confianza: “Qué chingón que México tenga una Presidenta, quiero que sepa que las mujeres sí se preocupan por el cuidado y el bienestar de nosotros los niños”

-¿Qué opinas de las dos mujeres candidatas que hay, rumbo a la presidencia de la República?

-Discúlpeme que no le pueda responder esa pregunta porque soy muy chico para expresarme con propiedad. Lo que sí me llena de alegría, es que será una mujer quien ponga orden en el país. Estoy completamente seguro que habrá de hacer muchísimo por nosotros los niños, así como por las propias mujeres de todo el país y acabar con tanta violencia en contra de ellas.

-¿Las mujeres son más disciplinadas y cuidadosas?

-En mi casa, mi mamá nos ha enseñado a mantener un orden en toda la casa y en todo lo que hacemos. A ver dígame, su esposa, estoy seguro que su casa la mantiene muy bien ordenada y limpiecita…

- Vaya, vaya, me tienes sorprendido por tu manera de pensar y tu inteligencia…

-Muchas gracias, pero soy un chico como todos los demás que ama su país. ¿A usted le da miedo hacer preguntas?

-¿Qué es lo que más te ha impresionado de tu vista a Papalote Museo del Niño?

-Es un lugar fantástico con muchas áreas para poner en práctica nuestra creatividad…

-Al observarlo trabajando en la elaboración de una pequeñita alcancía, totalmente transparente con micas, le pregunto ¿Por qué una alcancía completamente transparente?

-Porque los niños no tenemos nada que esconder, y así, debemos ser el reto de nuestras vidas…

-¡Sopas!!, a lo mero macho, es la primera vez en mi vida y como reportero, que me sentí intimidado y hasta cuestionado por un pequeñito de tan solo 13 años de edad, así es que no me queda otra que no dejar de preguntarle… ¿Aquí puedes hacer realidad tus sueños?

-Soñar, es inventar lo que piensas cuando viajas en esos sueños… Así es que… ¡manos a la práctica!!

-José Luís, dime cuál fue el área que más te gustó…

-Es que todo, pero todo, está muy bien hecho y planeado con inteligencia. Vas recorriendo cada una de las áreas en donde te asignan diferentes misiones, que ni te das cuenta del tiempo que invertiste en cada una de ellas. Aprendes muchísimo y como premio, te entregan una tarjetita a tu esfuerzo.

-Al momento en que me indican debo suspender la entrevista con el pequeñito, al dar inicio la ceremonia de inauguración de la nueva área, le pregunto…

-¿Qué sientes ser entrevistado?

-Muy emocionado, porque es la primera vez que un reportero se preocupa por lo que pensamos los niños y me permite expresarme con toda libertad. Recuerde que voy a ser presidente de México. Haciendo una señal con el dedo pulgar de su mano derecha hacia arriba, me dice a manera de despedida… ¡Jamás olvidaré esta entrevista!!

Al despedirme, nuevamente alza su mano derecha y con el dedo pulgar elevado, me deja sentir su aprobación por la breve pero sustancial charla. Indudablemente, un niño que habrá de llegar muy lejos en sus proyectos de vida.

Muchas gracias a Papalote Museo del Niño, por invitarme a conocer sus magníficas instalaciones y contagiarme de la energía de miles y miles de niñas y niños que acuden a darle vuelo a sus sueños.

También te interesará:

La sabrosa semilla que debes consumir para reducir los niveles de colesterol

¿Cuánto cuesta la playera con la que "El Nini" arribó a instalaciones de la FGR en la CDMX?

¿Qué es el síndrome 22q11 y cuáles son las características de quienes lo padecen?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr