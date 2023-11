Primero Drake y ahora Nicola Porcella, el peruano es eliminado de "¿Quién es la máscara?"

La audiencia de "¿Quién es la máscara?" no termina de decepcionarse de las elecciones del jurado del programa, ahora que Nicola Porcella se convirtió en el quinto eliminado de la competencia, a tan sólo una semana de que Drake Bell saliera, situación que ha provocado muchas quejas en redes sociales, pues las y los internautas aseguran que Yuri, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita están nominando a los mejores personajes.

A pesar de que las pistas que el peruano dio fueron muchas y muy obvias, sólo Yuri descubrió la identidad de Pixel Boy, quien desde un inicio se percató que tenía acento de otro país, que si bien, no era el mejor de los intérpretes, las y los seguidores del programa aseguraban que era muy original y divertido, uno de los motivos que lo ayudó a llegar a estas alturas de la contienda, sin embargo, la noche de ayer llegó la hora de que se supiera que se trataba nada más y nada menos que el denominado "Novio de México".

Por su marte Higareda y Zurita creyeron que se trataba de exintegrantes del reality de MTV "Acapulco Shore", debido a que una de las pistas que Nicola reveló fue que había participado en varios programas de telerrealidad, pues fuimos testigos de su aparición en "Guerreros", "Reto, 4 elementos" y más recientemente "La casa de los famosos México", donde obtuvo popularidad generalizada, al convertirse en el segundo finalista de la competencia.

Lee también: Sin advertirlo, el público elimina a Drake Bell de "¿Quién es la máscara?"

Entre otras de las pistas que el modelo dio a conocer fue que nunca fue bueno para la escuela, que era alérgico y que a pesar de que estaba acostumbrado a estar frente a las cámaras, no tenía ninguna experiencia arriba de los escenarios.

"A lo largo de mi carrera he aprendido muchas cosas, he tenido altas y bajas, cosas que han marcado en mi vida y yo literal las marqué para no olvidarlas", dijo, mientras aparecían a su lado tres imágenes; una de una ave fénix, uno ojo y otra de la Virgen de Guadalupe, que son tres de los tatuajes más visibles que tiene alrededor del cuerpo.

Y aunque Nicola es muy querido por el público, tal parece que las y los jueces no sabían que una de sus características más marcadas es que es una persona supersticiosa.

Finalmente, Porcella culminó su actuación de anoche con la interpretación del tema de Moderatto "Ya lo veía venir", en el que evidenció que lo suyo no es la cantada, sin embargo, el gran apoyo de sus fans se hizo presente en redes, pues son muchos los comentarios que señalan que a pesar de no ser un bue cantante, su ausencia en el programa se resentirá por su gran carisma.

Lee también: Nicola Porcella presume regalos de sus fans: Vírgenes de Guadalupe y carta de una abuelita

Entre los comentarios se puede leer:

"No cantarás muy bien, pero con lo guapo, sencillo, carismático y tu ángel, a nadie le importa".

"Es el más lindo, aunque no el más afinado".

"¿Es neta que prefirieron a Sardinas que Pixel Boy? Nicolla, ¡Te queremos! Esos del público ya no los vuelVan a invitar".

"Primero Drake Bell y ahora Nicola".

"Él no debió de haber salido".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc