Sin advertirlo, el público elimina a Drake Bell de "¿Quién es la máscara?"

El desenlace de anoche de "¿Quién es la máscara?" tuvo un final completamente inesperado cuando Bebé Alien, el último eliminado, reveló su identidad, siendo Drake Bell quien se escondía detrás de la máscara, lo que dejó atónitos a las y los jueces de la competencia que, todavía en el último instante, seguían creyendo que el artista detrás de este personaje era el actor mexicano Jesús Zavala.

Fueron muchas las pistas que el cantante estadounidense dio acerca de su verdadera identidad anoche, cuando dijo a Yuri, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita que su peluche favorito era un reno al que le brillaba la nariz, así como trataba de alejarse de las revistas de chismes luego de haber vivido un gran escándalo, pero sobre todo cuando comenzó a combinar su forma de hablar en inglés y español, asegurando que estaba averiado.

Pero nada de esto fue suficiente para que las y los jueces cayeran en la cuenta que se trataba de Drake, que de entre los cuatro personajes, se convirtió en el último eliminado de la producción de Miguel Ángel Fox.

A lo largo de las cuatro semanas que participó en el show de Televisa, Bebé Alien demostró la virtuosa voz con la que cantaba, al interpretar temas como "Será que no me amas", sin embargo, gracias a la buena pronunciación del cantante de 37 años, nunca se sospechó que se trataba de un artista que no fuera mexicano.

De hecho, Juanpa Zurita y Martha Higareda llegaron a la conclusión que se trataba del actor mexicano Jesús Zavala, pues aún cuando Bell ya se había desenmascarado, y se encontraba de espaldas, el influencer ya estaba cantando victoria, cuando el músico se dio vuelta y dejó a cada uno de los jueces con la boca abierta, pues nunca imaginaron que sería él quien se encontraba detrás de Bebé Alien.

"O sea, en este momento ya ni siquiera me importa si le dábamos o no, yo estoy estupefacto de que está Drake Bell aquí", dijo Juanpa.

"Qué lindo, qué sencillo", destacó Yuri.

"Sencillo, a toda madre, está cañón porque ya hacerlo es difícil, ahora imagínate en un idioma que no es el tuyo, no... mis respetos", ahondó Zurita.

"Pero además -dijo Higareda- no sabíamos que el botón era una pista", con la que la producción asistía al también actor a traducir lo que las y los jueces le decían.

Fue así que los jueces le enviaron un mensaje especial, destacando que ya era un hermano mexicano que nuestro país recibía, por haberse atrevido a participar en el programa con todas las dificultades que eso demandaba.

Zurita hizo un especial agradecimiento por que Drake hubiera estado en el programa, al destacar que el "Juan de la infancia" había cumplid un sueño, pues hasta se retrató junto al cantante y compartió la instantánea en sus redes.

Juanpa Zurita se fotografía junto a Drake Bell, tras que se diera a conocer la identidad de Bebé Alien en "¿Quién es la máscara?". Foto: Instagram

Oye, ¡tranquilo viejo! Sigo en shock, qué perra locura y qué gran sorpresa, nunca me espere ver a Drake Bell en "¿Quién es la máscara?". Ahora entiendo perfecto porque literalmente traía traductor, qué rifado aventarte todo este show en otro idioma bro. Qué gran momento. ¡Juanpa de la infancia está feliz! Momento ' WTF' sin duda", escribió.

