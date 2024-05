Tecnología y acabar con el cobro de piso a producciones, las peticiones que cineastas hacen a Clara Brugada

Luego de haber cancelado en dos ocasiones, la candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia” a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, se reunió este lunes con exponentes de la cinematografía de México, quienes le manifestaron sus necesidades para el próximo sexenio, en caso de que resulte ganadora en estas elecciones.

Entre los puntos más relevantes se encontraron: atender la extorsión que viven los cineastas por el cobro de piso durante las filmaciones, mejorar los derechos laborales y la creación de un Museo del Cine Mexicano.

“La pregunta es muy concreta: ¿cómo nos puede ayudar el gobierno de la Ciudad de México a enfrentar el crimen organizado y el derecho de piso que nos están cobrando cuando estamos trabajando en la industria audiovisual en las locaciones?”, le preguntó la directora de locaciones, Terry Fernández.

En respuesta, la exalcaldesa de Iztapalapa comentó que aunque se actúe contra los extorsionadores, los han dejado salir porque el cobro de piso, dijo, no es considerado un delito grave.

“Entiendo que esto no es generalizado pero hay casos que tienen este problema, entonces de inmediato podemos apoyar, queremos que se legisle para convertir este delito en grave”, afirmó la candidata.

Asimismo, comentó que no se quedarían con los brazos cruzados y se pondrían de acuerdo para ver en qué zonas pasa esto, para ver “cómo apoyarlos para que esta industria se lleve a cabo con seguridad y de manera pacífica”.

Entre los muchos problemas que ha prometido atender, Brugada aseguró que es necesario fortalecer un diálogo para resolver los problemas generales de la ciudad, con el objetivo de que ésta se convierta en un “polo atractivo de inversiones en la industria del cine”.

Piden más diálogo con el gobierno

Entre otras de las exigencias, se abordó la falta de regulación en las jornadas de trabajo y los sueldos, reales, que se paguen a los colaboradores, por lo que Germán Méndez, integrante de la Unión de productores, expresó la necesidad de crear algún tipo de organización, algo que ya empezaron a hacer secciones como: sonidistas, decoradores, directores de arte, productores y directores.

“No hay una interlocución con el gobierno, no tenemos dónde asistir y tratar de poner estos tres puntos importantes: duración de las jornadas de trabajo, tarifas de los trabajadores. No hay ningún tipo de regulación, una idea es crear una Dirección de Industria Audiovisual, quizás adscrita no a la cultura, sino probablemente al desarrollo económico o a la Secretaría del Trabajo”, dijo Méndez.

Brugada, por su parte, afirmó que ya existe una mesa de diálogo, en conjunto con la Secretaría del Trabajo de la ciudad, para regular la problemática laboral que tiene la industria.

“Vamos apoyar al respecto, vamos a ver que estas mesas de trabajo den resultados, frutos y sobre todo garantizar que los que participen en esta industria puedan tener garantizados sus derechos”.

En ese mismo sentido, la ganadora del Oscar a mejor sonido, Michelle Couttolenc, propuso una mayor inversión en incentivos fiscales para que las producciones tengan acceso a tecnología de punta; además de un fondo para apoyar a los filmes independientes.

Brugada respondió: “vamos a revisarlos, pero queremos que las utopías como proyecto de transformación de espacio público recupere este tipo de espacios de innovación y producción creativa; vamos a construir 100 Utopías en la promoción de la cultura”.

