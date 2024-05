¿Por arte de magia la CNTE levantará el plantón para permitir el cierre de Sheinbaum?

Los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) determinaron que mantendrán el plantón en la plancha del Zócalo capitalino, pues dicen que solamente les han cumplido algunas de sus demandas laborales, desde luego, la más importante, que es la de que le otorguen un aumento salarial de 100%, no se les ha concedido. Sin embargo, nos adelantan que este martes, casualmente, a un día de que la abanderada presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, realice su cierre de campaña en la Plaza de la Constitución, los integrantes del magisterio disidente tendrán una asamblea en la que definirán el futuro del plantón. ¿A usted le sorprendería que la asamblea determinara retirar el plantón y dejar el espacio libre para el mitin de cierre de Sheinbaum?

¿Y el puente, apá?

Luego de que el domingo EL UNIVERSAL dio a conocer que todo indica que el presidente, López Obrador no cumplirá con la construcción del “Puente Fantasma”, obra en Morelos que no ha podido ser concluida desde la administración de Felipe Calderón, pasando también por la de Enrique Peña Nieto, el Infonavit envió a este diario una carta en la que enumera una serie de acciones que el instituto está realizando para desarrollar 2 mil 200 viviendas en la zona, es decir, que trabaja en la obtención de los permisos necesarios para iniciar la construcción de la primera etapa de viviendas. También asegura que está en trámite la manifestación de impacto ambiental, y también se les busca dotar de agua. El Infonavit dijo que en junio iniciará las edificaciones de estas casas. Sin embargo, del puente inconcluso no dice nada ni el Infonavit, ni alguna dependencia del gobierno federal. El presidente López Obrador fue muy claro a finales de enero del 2023 en su visita a Temixco: “estamos trabajando para que el Puente Fantasma deje de serlo”. Y a 4 meses de que deje el cargo la pregunta es la misma ¿Y el puente?

Van contra Torruco

Nos adelantan que, este lunes, la diputada panista María Elena Pérez Jaén denunciará ante la Secretaría de la Función Pública, al secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Llama la atención que esta denuncia de doña María Elena ocurra a días de que se realicen las elecciones del 2 de junio, en las que el hijo del secretario, Miguel Torruco hijo, competirá por la alcaldía Miguel Hidalgo bajo los colores de Morena. Nos señalan que hay que estar muy atentos al seguimiento de la denuncia contra el secretario Torruco, pues la diputada ha presentado más de una decena en contra de funcionarios federales de esta administración y hasta ahora ninguna ha procedido. ¿Esta vez sí se llegará a fondo?

La venganza de los médicos

Nos señalan que este fin de semana empezó a circular un desplegado en redes sociales en el que distintos médicos especialistas recordaron cómo miles de profesionales de la salud enfrentaron una pandemia con dignidad y heroísmo, pero fueron abandonados por las autoridades federales y puntualizaron que murieron 4 mil 843 de sus compañeros. Agregaron que mujeres y hombres entregaron su vida, pero a muchos médicos del sector privado les negaron la vacunación, por lo que hicieron un llamado al “voto útil”, “solidario”, “reflexivo”, “empático”, “al de justicia”, “al del bien común”, y al de “la libertad” y finalizan: “Votaremos sin miedo”. Amor con amor se paga, dicen por ahí.

