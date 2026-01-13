Ni la "mala suerte" se salva: martes 13 deja la mejor ola de memes

Cada vez que el calendario marca martes 13, las redes sociales se encienden. La fecha vuelve a colocarse en tendencia por su eterna relación con la "mala suerte", una creencia profundamente arraigada en los países de habla hispana, donde se creo la famosa frase: “martes 13, ni te cases ni te embarques”. Pero ¿de dónde surgió esta fama que mezcla temor y curiosidad?

El martes 13 arrastra consigo un legado de supersticiones y creencias que lo vinculan con la mala suerte. Foto: Captura de pantalla

El temido número 13 aparece una y otra vez en relatos históricos y religiosos. En el cristianismo, se le asocia con La Última Cena —donde había 13 comensales— y con pasajes del Apocalipsis, referencias que alimentaron su reputación negativa con el paso del tiempo. Así, el 13 terminó convertido en un número que muchos prefieren evitar en su vida cotidiana.

La expresión refleja creencias supersticiosas profundamente ligadas a la idea de la mala fortuna. Foto: El Universal

La prueba está en lo más común: edificios, hoteles y aviones donde el número 13 simplemente “desaparece”. Ascensores y filas de asientos saltan del 12 al 14, una señal clara de cómo esta superstición se coló en lo cotidiano sin pedir permiso.

Lee también: Martes 13: ¿por qué en Italia el día de la mala suerte es el viernes 17?

A esto se suma el origen del martes. Su nombre proviene de Marte, dios romano de la guerra, símbolo de conflicto y caos. Al juntarse Marte con el 13, el resultado es una fecha que despierta conversación, nervios… y muchas risas cada vez que aparece en el calendario.

Los mejores memes que dejó el primer martes 13

Aunque para algunos el martes 13 sigue siendo un día para andar con cuidado, para otros no es más que una superstición perfecta para explotar el ingenio. Lejos de preocuparse, miles de usuarios aprovechan la fecha para soltar su creatividad, llenar las redes de memes y reírse de la supuesta mala suerte. Porque si algo queda claro cada martes 13, es que el humor siempre termina ganando; por lo que a continuación te dejamos las mejores imágenes.

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

Los mejores memes que dejó el primer martes 13. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Solución sencilla para eliminar sarro de los chorros del inodoro y optimizar la descarga

¿Cómo cuidar el bienestar de tu mascota en la vejez: salud, alimentación y calidad de vida?

Yeison Jiménez y su último mensaje en Instagram antes de morir: “lo que Dios da, también puede quitar"

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv