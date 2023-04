El futbolista brasileño Neymar anunció que él y su pareja Bruna Biancardi están a la espera de un hijo juntos. El delantero del Paris Saint Germain dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram.

En las imágenes aparece la pareja rebosante de alegría mostrando el vientre abultado de Biancardi.

Bruna Biancardi, quien recientemente celebró su cumpleaños 29, inició la relación con el futbolista hace poco más de dos años. En enero de 2022, Neymar confirmó la relación con la influencer brasileña al publicar una “historia” en redes sociales en donde se observaba a las dos personalidades.

Anteriormente el delantero había sido vinculado con Natalia Barulich quien también fue novia del cantante Maluma, que la calificaba como “el amor de su vida”.

De hecho, se especuló que la canción “Hawái”, interpretada por el colombiano era una respuesta su exnovia, quien “lo habría cambiado” por Neymar.

En redes sociales ha comenzado a circular un TikTok en el que el propio Maluma ataja los rumores respecto a Natalia Barulich y Neymar luego de varios años de aquella ruptura amorosa.

¿Qué dijo Maluma sobre Natalia Barulich y Neymar?

Maluma fue invitado al podcast de Alokofe, en marzo de este año, allí fue cuestionado por el tema y respondió que él ya había terminado su relación con la modelo e influencer Natalia Barulich, estadunidense de origen croata, quien apareció en su video “Felices los 4”, cuando fue vinculada con Neymar.

En el podcast se escucha que el colombiano bromea al decir: “sí, Neymar me quitó a mi novia, huevón”, para posteriormente aclarar “Mentira. No, no nada, yo terminé con ella, yo terminé con Natalia y luego vi que ella estaba por allí de teteo”.

Además, agregó que desde su perspectiva cuando las personas se dan el último beso o abrazo para despedir la relación entonces “ya no es tu mujer, papi, chao, y nos fuimos”.

Tiempo después Natalia Barulich también terminó su relación con Neymar, quien ahora espera un bebé con Bruna Biancardi.

