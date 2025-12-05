Netflix, la plataforma de streaming, anunció hoy que comprará por casi 83 mil millones de dólares el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery.

Con esta adquisición, Netflix conseguirá un inmenso catálogo de películas y el servicio de streaming HBO Max, junto con sus más grandes producciones.

Así reaccionan en X usuarios a la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix

La sorprendente noticia estuvo acompañada de decenas de reacciones, estas son algunas de usuarios en X.

Algunos usuarios mostraron sentimientos negativos con miedo a que el cine cambie:

Los mejores memes de la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix; así reaccionaron en X. Fuente: X

Mientras algunos más tomaron con risa la situación:

Los mejores memes de la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix; así reaccionaron en X. Fuente: X

