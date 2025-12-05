Más Información
Netflix se queda con HBO Max: las películas y series que adquiere tras comprar Warner Bros Discovery
Netflix, la plataforma de streaming, anunció hoy que comprará por casi 83 mil millones de dólares el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery.
Con esta adquisición, Netflix conseguirá un inmenso catálogo de películas y el servicio de streaming HBO Max, junto con sus más grandes producciones.
Así reaccionan en X usuarios a la compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix
La sorprendente noticia estuvo acompañada de decenas de reacciones, estas son algunas de usuarios en X.
Lee también Netflix cae un 4.2% en Wall Street tras anunciar la compra de Warner Bros. Discovery
Algunos usuarios mostraron sentimientos negativos con miedo a que el cine cambie:
Mientras algunos más tomaron con risa la situación:
