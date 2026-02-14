¿Necesitas tu Cartilla del IMSS?; paso a paso para reimprimirla por internet

La Cartilla Nacional de Salud es un elemento vital para poder llevar un control sobre los servicios de salud y prevención de enfermedades que ofrecen las instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aquí te damos paso a paso como reimprimirla por Internet.

A través el sitio oficial del IMSS es posible ahorrar tiempo, ya que con solo tres documentos podrás obtener y reimprimir la carátula de la cartilla y deberás llevarla a tu Unidad de Medicina Familiar (UMF) para que la sellen y te entreguen un cuadernillo nuevo.

¿Cuáles son los requisitos?

Debes tener a la mano tú Número de Seguridad Social vigente, tú CURP y un correo electrónico, que será a donde llegará un link para para que puedas descargar el documento.

¿Cuáles son los pasos para reimprimirla?:

Ingresa al Sitio Web del IMSS, dirígete a la parte de Accesos Directos y selecciona la opción de IMSS Digital. Da click en la opción "Reimpresión de Cartilla" y entra a "Tramitar Reimpresión". Ingresa tu Número de Seguridad Social, tu CURP y un correo electrónico. Llegará un mensaje de confirmación al correo con un link que te redirigirá a la página del IMSS. Descarga la carátula del carnet de citas médicas e imprímelo. Colócale una foto tamaño infantil y llévala a tú UMF para que te proporcionen el cuadernillo de la Cartilla Nacional de Salud.

