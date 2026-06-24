Las sanciones por faltas administrativas en la Ciudad de México buscan mantener el orden público durante la justa deportiva, estableciendo multas económicas y arrestos obligatorios para los infractores.

Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México se convierte en el epicentro del fútbol global, atrayendo a miles de seguidores locales y extranjeros. Ante la magnitud del evento, las autoridades locales recuerdan la vigencia de las normativas de convivencia urbana.

La euforia de los festejos fuera de los estadios suele llevar a conductas prohibidas en el espacio público, tales como el consumo de alcohol o las necesidades fisiológicas al aire libre, acciones que son penalizadas de manera estricta en el territorio de la capital mexicana.

Festejos en el Ángel de la independencia. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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De acuerdo con la Dirección General de Justicia Cívica de la Ciudad de México, el mantenimiento del orden y el respeto a la comunidad son prioritarios durante las concentraciones masivas.

Por ello, los elementos de seguridad pública tienen la instrucción de remitir ante los jueces cívicos a cualquier persona que sea sorprendida infringiendo la Ley de Cultura Cívica local, sin distinción de su nacionalidad.

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El costo de consumir alcohol en calles y espacios públicos

De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (organismo encargado de regular y publicar la Ley de Cultura Cívica de la CDMX), ingerir bebidas alcohólicas en lugares no autorizados representa una infracción contra la seguridad ciudadana.

La legislación establece que esta conducta se sanciona con una multa económica equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa una penalización financiera considerable para el bolsillo de los asistentes.

Además de la sanción económica, la normativa estipula un arresto administrativo que va de las 25 a las 36 horas, o bien, la realización de 12 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

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Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina advierten que los perímetros alrededor de los estadios y las zonas de transmisión pública (como los Fan Festivals) cuentan con vigilancia especial para detectar estas faltas de manera oportuna.

Festejo en el Ángel de la Independencia (Foto: Irvin Olivares)

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Sanciones severas por realizar necesidades fisiológicas al aire libre

Otra de las conductas que suele incrementarse en eventos de gran magnitud es la de orinar o defecar en la vía pública. Según el compendio oficial de la Dirección General de Justicia Cívica de la Ciudad de México, esta acción se clasifica como una infracción contra la dignidad de las personas y el entorno urbano. Las sanciones para quienes incurran en esta práctica son rigurosas, buscando disuadir a los turistas y locales de afectar la higiene de las calles.

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La multa para este caso se fija de 11 a 40 veces la UMA. Quienes no realicen el pago en efectivo deben cumplir obligatoriamente con un arresto de 13 a 24 horas, o en su defecto, con una jornada de trabajo comunitario que oscila entre las 6 y las 12 horas.

El Gobierno de la Ciudad de México enfatiza la importancia de conocer estas reglas para evitar contratiempos legales y garantizar una convivencia pacífica durante la máxima fiesta del fútbol.

Foto: Captura de pantalla en PDF Gobierno de México

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