Mujeres Bienestar 2025: ¿cómo saber si ya está disponible mi tarjeta? Consulta aquí fecha y hora

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, compartió el pasado 8 de octubre detalles sobre la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, que beneficiará a casi 2 millones de personas en todo el país.

El registro para ser parte de ese programa terminó en agosto, dos meses después, sabemos cómo y de qué manera se entregará la ayuda económica.

¿Cómo saber si ya está disponible mi tarjeta?

Para conocer si ya eres parte de las millones de beneficiarias, debes ingresar a la página de la Secretaría del Bienestar, ahí se publicará el buscador con CURP para que consultes el día, hora y lugar. Además, se enviará un mensaje SMS al celular que brindaste al realizar la solicitud, lo que permite dos formas muy sencillas de saber qué día es tu cita.

Es importante tener en cuenta que, para recibir la Tarjeta de Bienestar, es necesario que la persona beneficiaria asista en la fecha y lugar indicado, junto con su identificación oficial (original y copia), además de entregar el talón morado del registro de solicitud.

Ahí se entregará un sobre sellado y se le tomará una fotografía al momento de entregarle la tarjeta, esto como una constancia de que la persona beneficiada es la correcta.

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Creada con IA

¿Qué monto ofrece el programa?

Este apoyo económico brinda una ayuda de 3 mil pesos bimestrales, los cuales buscan reconocer el esfuerzo de las mujeres de 60 a 64 años que han trabajado toda su vida en la atención y cuidado de su familia.

Para conocer y ubicar los módulos disponibles podrás hacerlo en la página oficial de la Secretaría del Bienestar, www.gob.mx/bienestar.

La Pensión Mujeres Bienestar se ha convertido en objeto de fraude en WhatsApp. Foto: Secretaría del Bienestar

