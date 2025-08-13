Mujeres Bienestar 2025: ¿a quiénes les toca registro hoy, 13 de agosto?; entérate aquí

El Programa Mujeres Bienestar es una de los tantos apoyos económicos que brinda el Gobierno de México, este en específico fue calificado como “una forma de reconocimiento a una vida de trabajo”.

Este programa va dirigido a mujeres de 60 a 64 años que vivan en el país y tengan la nacionalidad mexicana, el apoyo es un monto de tres mil pesos bimestral.

Actualmente hay más de un millón de beneficiarias y se espera se sumen 3.3 millones más con este nuevo registro.

¿A quiénes les toca registro hoy, 13 de agosto?

Desde que comenzó agosto arrancó el nuevo registro, de acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, hoy miércoles 13 de agosto es turno de los apellidos: "I”,”J”,”K”,”L” y “M”.

Para realizar el trámite deberás de acudir a un Módulo del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas, con Alguna Identificación Oficial Vigente, Acta de nacimiento legible, CURP y algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses.

¿Y si no puedo ir hoy?

Si no puedes realizar la solicitud el día que te toca podrás asistir cualquier sábado del mes para realizar la inscripción. Ten en cuenta que la fila y el tiempo de espera podrá ser mucho mayor, así que ve preparada.

