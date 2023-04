Las redes sociales son la vía de escape de la tediosa rutina de millones de personas en el mundo entero. En TikTok, Twitter o Instagram, los usuarios comparten parte de su vida privada y laboral. A veces las historias son aburridas, otras divertidas, muchas veces sorprendentes y algunas otras trágicas. Solamente unas pocas se viralizan como el caso de una mujer que peleó por el ramo de novia en una boda.

En las imágenes que se viralizaron en los últimos días, se ve perfectamente como una mujer pelea por el ramo de flores que lanza por el aire una novia en una boda y la joven termina lesionando a otra invitada. En definitiva, un momento ameno casi termina en desgracia.

Mujer pelea por el ramo de novia en una boda y lesiona a otra invitada (Fuente unsplash)

El video viral

Las bodas son momentos de festejo y alegría. Amigos, familiares y colegas se reúnen para celebrar el amor entre dos personas. Suele abundar la comida y los tragos para brindar por la nueva etapa que empieza una pareja. Pero hay momentos que a veces pueden terminar mal como el momento del ramo.

En el video que compartió la usuaria Fer Cervantes en TikTok se puede ver como una invitada a la boda se pelea con otra mujer por el ramo que había lanzado la novia por el aire. Es más, el ramo de flores estaba entre las manos de una mujer que lo había alcanzado Otra invitada se acerca, le toma con fuerza el brazo hasta que suelta el ramo y ella se lo arrebata. Prácticamente termina rompiéndole el brazo por un puñado de flores.

El video acumuló más de 10 millones de reproducciones y unos 700 mil me gusta. “Y todavía se atreve a festejar”, “Que oso por ella, y quedó grabado jajajaja”, “Es una enseñanza, para cuando nos toque estar en una boda no hacer eso porque se mira muy mal”, “Se trata de atraparlo no de arrebatarlo de las manos a otra no?”, “Creo que nunca escuchó la frase, “Cuando te toca ni aunque te quites y cuando no te toca ni aunque te pongas”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de la red china en el posteo.