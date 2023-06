Mujer mostró el conmovedor pedido de su abuelita de 99 años y enterneció a todos

Los videos que los usuarios de redes sociales comparten a diario a través de diversas plataformas pueden adquirir con el tiempo cierta viralización que produce una identificación tan profunda en las personas que lo observan.

En las últimas horas, una joven decidió utilizar su cuenta de TikTok para mostrar a su abuela en una situación que enterneció a medio mundo.

Se trata de la usuaria conocida como @eugevalenzuela_, quien registró a su abuela de 99 años realizando el pedido para comer. “Esta noche unos sándwiches de miga”, comenzó diciendo la jubilada, a lo que su nieta replicó: “Para mañana, ¿o para hoy?”. La mujer se quedó pensando algunos segundos y preguntó: “¿Pero mañana trabajarán?”, algo que despertó cierta simpatía.

El video de una abuela de 99 años que enterneció a todos. pic.twitter.com/0tJgNepaLn — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 3, 2023

La chica le respondió que sí y quedaron en que iban a encargar. “Podemos pedir hoy y los tenemos”, agregó la señora, y luego le consultó a su nieta de qué quería pedir. Huevo, atún, jamón y queso fueron los ingredientes seleccionados. Una vez que los eligieron, llegó el momento de debatir cuántos iban a encargar.

“Pidamos muchos, una docena o dos docenas”, le dijo Euge, a lo que la mujer se puso a chequear su valor. El video finaliza con la abuela pidiéndole a su nieta que llame para preguntar el precio de los mismos.

Lo cierto es que la secuencia que se puede observar en este video tiene una duración escasa y en tan solo un minuto le bastó a esta abuela para enternecer a todos los usuarios de TikTok, quienes no dudaron en interactuar con el video otorgándole más de 7 mil comentarios y casi 500 mil likes.

"Te pido por favor que no le cobres los sándwiches a la abu, se los llevo yo"; “Dime que eres millonaria sin decirme que eres millonaria.... lo tienes todo en la vida... Besos a tu abue”; "Ay no la carita, la amooo"; "Este video me hizo extrañar bastante a mi abuela", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en esta red social.

Las reacciones al video de la abuela de 99 años. Fuente: Captura de TikTok

