Joven japonés exhibe en TikTok indignante dicho racista por tener los ojos rasgados

Las personas asiáticas tienen características específicas, como la forma de los ojos, que distan bastante de los ojos de muchas personas en Latinoamérica, más redondos y protagonistas en el rostro.

Un joven exhibió en TikTok el indignante dicho racista que muchas personas le dijeron cuando llegó a México, y el cual pensó que se trataba de un cumplido.

Asiáticos. Fuente: Pixabay.

El joven japonés sorprendió a todos los internautas porque compartió cómo fue que se enteró que tener “ojos de regalo” no era lo que pensaba. Con un español bastante fluido, el joven cuenta de frente a la cámara en TikTok su propia vivencia ya que no tenía conocimiento de qué significaba contar con ese tipo de ojos, como le decían en México.

Según el joven en TikTok, al principio pensó que se trataba de un buen comentario debido a que le gustaban los regalos y pensaba que era algo bonito.“Cuando yo (vine) de Japón a México por primera vez, mucha gente (me decía) que yo tenía ‘ojos de regalo’ y yo opinaba que era un cumplido o algo positivo”, empieza diciendo.

Pero todo cambió para el usuario de TikTok cuando le explicaron que no se trataba de algo necesariamente positivo, sino de señalar un estereotipo físico de las personas asiáticas. “Un amigo me explicó y… la neta váyanse mucho a la chin...”, concluye el joven con algo de humor y una expresión muy típica de México mezclada con humor. El video fue furor y supera los tres millones de reproducciones además muchos comentarios a favor de la anécdota del joven que durante mucho tiempo pensó que sus ojos no eran elogiados.