Muere Óscar Lerma "Guadaña Jr"; esta fue su última publicación en Facebook

Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento del músico de rock urbano, Óscar Lerma, mejor conocido en la escena musical como "Guadaña Jr.", debido a un impacto de bala en el interior de su vehículo en un estacionamiento, mientras se preparaba para un show.

Dicha presentación se llevaría a cabo en el Centro de Espectáculos "La Lolita" en el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. De acuerdo con información extraoficial proporcionada por el recinto, el ataque habría sido de manera directa, ocasionando que Óscar perdiera la vida en el lugar.

El cantante de rock urbano, Óscar Lerma "Guadaña Jr." falleció la noche del domingo 10 de agosto. Foto: Facebook

¿Cuál fue la última publicación de Óscar Lerma en Facebook?

Con 3 mil seguidores en TikTok y más de 6 mil seguidores en Facebook, Óscar consolidó una comunidad fiel de seguidores con su talento y personalidad.

Lee también: ¿Quién era Guadaña Jr?; cantante de rock urbano que falleció previo a un concierto en Cuautitlán

Última publicación de Óscar Lerma "Guadaña Jr." en Facebook, realizada el 8 de agosot junto a su agrupación musical "Tributo al Gran Jefe". Foto: Captura de pantalla

De esta forma, la última publicación de Óscar fue el pasado viernes 8 de agosto en Facebook. Dicho post es una serie de fotografías del cantante, en compañía de su conjunto musical, "Tributo al Gran Jefe". En las imágenes, los miembros del grupo portan una camisa negra con el logo de la banda.

Además, el sábado 2 de agosto, Guadaña Jr. publicó dos fotos en la plataforma junto a un mensaje dedicado a su padre. En la primera imagen se puede ver una foto de su padre, David Lerma "El Guadaña" y una veladora encendida en primer plano y detrás lo que parece ser un estudio de grabación; mientras que en la segunda fotografía se muestra una pequeña libreta negra y un bolígrafo.

En la descripción de la publicación Óscar añadió: "Jefe. Estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón. Este es mi primer material… y te lo voy a dedicar".

Lee también: Muere Óscar Lerma "Guadaña Jr.", tras recibir disparo antes de un show; su padre, líder de Bostik, falleció hace más de dos meses

Publicación de Óscar Lerma "Guadaña Jr." en Facebook, realizada el pasado sábado 2 de agosto. Foto: Captura de pantalla

Así mismo, agregó: "No sabes cuánta falta me haces. Me encantaría que pudieras ver las canciones que he escrito, todo lo que ha salido de mi alma. De corazón te prometo que este trabajo será para ti, para que te sientas orgulloso de tu chamakito, ese que te siguió hasta el final. Por siempre en mi corazón, Jefe".

También te interesará:

Lluvias en CDMX: fuerte aguacero deja impresionante video desde la Torre Latinoamericana; así se vio

¿Quién es Willy Chavarría?; el diseñador que desató polémica tras lanzamiento de tenis Adidas inspirados en huaraches

¿Quién era Vitoria Beatriz?; actriz de cine para adultos muere a las 28 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/oav