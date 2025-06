Muere David Hekili Kenui, actor del live action de Lilo & Stitch; así lo despidió su hermana en redes sociales

En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de David Hekili Kenui Bell, actor originario de Hawái, quien interpretó al personaje conocido como “El Hombre del Helado” en la reciente adaptación live action de la película Lilo & Stitch.

La noticia se dio a conocer pocas semanas después de su participación en el estreno cinematográfico, generando varias reacciones por parte del público.

Así despidieron a David Hekili Kenui en redes

El anuncio oficial fue realizado por su hermana, Jalene Kanani Bell, a través de un mensaje en redes sociales en el que informó que el actor falleció el pasado domingo 15 de junio.

En su publicación, Jalene escribió:

“Con un gran corazón comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y guapo hermano pequeño David H. K. Bell pasará hoy en compañía de nuestro Padre Celestial."

Asimismo compartió detalles sobre la relación que mantenían como hermanos, así como momentos recientes que vivieron durante el estreno de la película Lilo & Stitch en Kapolei.

"Aunque no crecí con un padre, David me dio todo el amor incondicional que podía pedir y creo que toda su familia y amigos recibieron lo mismo de él. (...) A David le encantaba ser actor, hacer voces en off, pasar tiempo con Brutus viajando como embajador de Kona Brew (...) fue y seguirá siendo una estrella brillante y brillante. Recientemente llegó a la gran pantalla con un momento icónico de Lilo & Stich", dijo.

¿Quién era David Hekili Kenui Bell?

David Hekili Kenui Bell fue un actor conocido principalmente por su trabajo reciente en la versión live action de Lilo & Stitch, una producción de Disney. Aunque su papel fue breve, su presencia dejó una impresión duradera entre los espectadores.

Además de su incursión en el cine, David era reconocido por su trabajo como voz en el sistema de altavoces del Aeropuerto Internacional de Kona, donde era identificado por viajeros y residentes. Su voz era parte del día a día en uno de los puntos de entrada más importantes del archipiélago.

David Hekili Kenui Bell. Foto: Redes sociales

Sin embargo, no fue su único trabajo, pues también participó en producciones como Magnum P.I. y la nueva versión de Hawái 5-0. En ambas series tuvo roles secundarios que, sin embargo, consolidaron su trayectoria como actor comprometido con la representación de su cultura en la pantalla.

