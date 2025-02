Merz Aesthetics, laboratorio de medicina estética con más de 115 años de operaciones a nivel global, ha contribuido notablemente a la revolución del cuidado de la piel, ofreciendo soluciones altamente efectivas sin la necesidad de procedimientos quirúrgicos. En este campo, el Dr. Osvaldo Tomás Vázquez, cirujano dermatólogo con especialidad cosmética y oncológica, es un referente clave en la aplicación de técnicas avanzadas que optimizan la salud y apariencia de la piel con un enfoque natural y personalizado.

Con una trayectoria consolidada en instituciones de prestigio como Skingroup Monterrey y la Fundación ABC de São Paulo, Brasil, el Dr. Vázquez ha perfeccionado el uso de tratamientos como la hidroxiapatita de calcio y el ácido hialurónico, dos procedimientos revolucionarios en la bioestimulación de colágeno y el rejuvenecimiento facial.

Foto: Cortesía Merz Aesthetics

“Estos tratamientos han cambiado la manera en que abordamos el envejecimiento de la piel. La hidroxiapatita de calcio estimula la producción de colágeno tipos I y III, promoviendo una regeneración profunda de la matriz extracelular y la elastina, además de aportar volumen. Por su parte, el ácido hialurónico permite hidratar y mejorar la estructura facial con precisión y seguridad”, explica el Dr. Vázquez a El Universal.

Estos son los tratamientos de medicina estética más solicitados

El auge de los procedimientos no quirúrgicos se refleja en las cifras: en 2022, tratamientos como la toxina botulínica y el ácido hialurónico sumaron más de 13 millones de aplicaciones a nivel mundial, según datos de Statista. Esta popularidad se debe a su capacidad para prevenir signos de envejecimiento desde edades tempranas, alrededor de los 25 años, preservando la firmeza y elasticidad de la piel a lo largo del tiempo.

Foto: Cortesía Merz Aesthetics

“El objetivo es realzar la belleza natural de cada paciente, no transformarla. Diseñamos protocolos personalizados que combinan la toxina botulínica, hidroxiapatita de calcio y ácido hialurónico con tecnologías avanzadas como el ultrasonido microfocalizado en tiempo real, logrando resultados armoniosos y progresivos”, enfatiza el Dr. Vázquez.

Además, la medicina estética poco invasiva ha experimentado un cambio en la demografía de los pacientes. “Hace una década, sólo 10% de mis pacientes eran hombres. Hoy en día, representan el 40%, lo que demuestra que cada vez más hombres buscan resaltar sus rasgos y mejorar su confianza, pero con resultados naturales”, comenta el especialista.

En pacientes jóvenes de entre 20 y 30 años, el enfoque se centra en la prevención: la toxina botulínica ayuda a evitar arrugas hiperquinéticas, mientras que el ácido hialurónico se emplea en perfilado facial y realce de labios y pómulos. En pacientes mayores, se combinan técnicas de bioestimulación con hidroxiapatita de calcio y, en algunos casos, procedimientos quirúrgicos complementarios para potenciar los resultados, de acuerdo con las recomendaciones del médico.

Seguridad y respaldo en la medicina estética

Para garantizar procedimientos seguros y eficaces, el Dr. Vázquez trabaja con laboratorios líderes en medicina estética como Merz Aesthetics®, cuya gama de productos está avalada internacionalmente por organismos como la FDA de Estados Unidos. Al ser el organismo más estricto para la aprobación de medicamentos, los pacientes tienen la seguridad de acceder a los mejores productos de medicina estética a nivel mundial.

Foto: Cortesía Merz Aesthetics

En tanto, Ultherapy, el ultrasonido microfocalizado con visualización en tiempo real de Merz Aesthetics es el único procedimiento no invasivo aprobado por las autoridades sanitarias de México y la FDA. Este procedimiento ayuda a estimular el crecimiento y producción de nuevo colágeno, actuando en tres niveles específicos de la piel y brindando resultados personalizados. Este tratamiento ha sido 11 veces ganador del Premio New Beauty como el mejor procedimiento no quirúrgico para reafirmar la piel.

Los médicos que requieran mayor información de los productos que ofrece Merz Aesthetics pueden visitar su sitio y consultar sus redes sociales.