¿Mensaje a Dani Flow? Yeri Mua muestra lista de reggaetoneros que no ofenden a las mujeres

El nombre de Dani Flow se ha convertido en tendencia en los últimos días. Pero esta vez no por las letras de sus canciones, si no por unas declaraciones que hizo en una entrevista en 2022 donde defendió al youtuber Rix, quien fue acusado por Nath Campos de abuso sexual.

Sin embargo eso no fue lo que más llamó la atención de los usuarios, pues el "Rey del morbo” criticó al movimiento feminista: “La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni “rucas se deberían de llamar.”

Ya podemos aceptar q las canciones de Dani Flow nos gustaban por lo cagado pero en si están horribles dejemos de apoyar a estos weyes con aires de grandeza jaja pic.twitter.com/QC79PgwGco — Kevin (@kevinlopezmejia) January 7, 2024

Estas declaraciones encendieron las redes e hicieron que artistas cómo Danna Paola, quien sin pelos en la lengua, opinara sobre las letras del reggaetón que denigran a las mujeres.

"Más el reggaetón mexicano, últimamente están sucediendo cosas como muy intensas con ciertas letras pasadas, ya como que ya no está chistoso; que al final yo no voy a decir que sí ‘sí este artista’, porque yo no soy nadie para decir ‘esto está bien, esto está mal’, pero sí creo que hay límites en escribir una canción y denigrar a una mujer", expresó.

Yeri Mua muestra lista de reggaetoneros que no ofenden a las mujeres

Los comentarios del intérprete de “Reggaetón Champagne”, también llegaron a oídos de la influencer veracruzana Yeri Mua, quien en días pasados también salió a dar su punto de vista, donde expresó que si Dani Flow no ofrecía una disculpa sincera no saldría a la luz un dueto que tenían juntos.

Aunado a ello, la “Bratz jarocha” compartió una lista de reggaetoneros mexicanos que sí respetan a las mujeres, a través de su cuenta de “X”, donde claramente no apareció el cantante. Entre ellos figuran “Uzielito Mix”, “El Malilla” y “Fullbrand Music".

Sobre Malilla, la jarocha mencionó que es un caballero con las mujeres “fuera de cámaras y que no las atacan ni buscan compararlas.”

Comentarios Yeri Mua. Foto: Captura de pantalla

Al hablar de Uzielito Mix, recalcó que es un amor de persona y quien la ha apoyado desde inicios de su carrera musical.

Comentarios Yeri Mua. Foto: Captura de pantalla

Por último, al referirse a Fullbrand Music, indicó que a pesar de las diferencias que tuvieron, les tiene un gran apreció.

Comentarios Yeri Mua. Foto: Captura de pantalla

¿Quién es Dani Flow?

Dani Flow, cuyo nombre real es Daniel Balladares, es un cantante originario de Guanajuato y actualmente tiene 22 años. Cuando todavía era menor de edad, grabó su primer tema titulado “Dándote placer”.

Su trayectoria musical comenzó con batallas de freestyle y posteriormente comenzó su relación con Universal Music. Además de su pasión por el reggaetón, es amante del fútbol y fiel seguidor del equipo Chivas.

Una de las polémicas en las que se vio envuelto ocurrió cuando reveló que mantiene una relación poliamorosa, pues tiene una hija con su esposa Jocelyne Lino y al mismo tiempo su novia es Valeria Zepeda.

No obstante, se hizo famoso por la letra de sus canciones que hacen referencia al sexo y se caracterizan por ser demasiado explícitas. Esto mismo le ha valido comentarios negativos, donde lo señalan de dirigirse de manera despectiva hacia el género femenino.

-Con información de Fernanda Hernández Ortiz





