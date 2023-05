Medio Metro denuncia que supuesto fan de Sonido Pirata lo golpeó; "hasta me tumbó"

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, quien se hizo famoso por su peculiar forma de bailar en TikTok; fue herido de un golpe en el ojo que supuestamente le dio un fanático de Sonido Pirata.

A través de un Live en su cuenta de Facebook detalló lo sucedido. Según relata, él se encontraba con su representante en Tulancingo, Hidalgo.

Mientras el mánager del peculiar personaje pagaba algunas cosas, “Medio Metro” estaba tomándose fotos con sus seguidores. No obstante, una persona, de quien no dio detalles, le pidió una foto y en un descuido lo golpeó.

“Yo me tomé la foto bien, luego se dio la vuelta y en el descuido me dio el trancazo, hasta me tumbó”, describe.

Eduardo, solamente contó que se trató de un hombre; pero dijo que se trataba de un fanático de Sonido Pirata porque le dijo “traicionero”.

“Fer”, quien lo acompaña en el Live explicó que le da coraje que se metan con Medio Metro; pues lo quiere como un hijo y le da impotencia que no se pueda defender por su condición.

“No es posible que la gente lleve el fanatismo a otro punto, porque ya hasta existe una agresión física”, resaltó.

Asimismo, José Eduardo aseguró que él trata de mantenerse al margen, ya que no tiene intenciones de buscar conflictos con los seguidores de Sonido Pirata.

“Yo no me meto con la gente de Sonido Pirata, para que nadie se meta conmigo […], cada uno decidió su camino y yo no le deseo nada malo”, dijo.

¿Cómo es la relación de Medio Metro y Sonido Pirata?

En sus inicios, José Eduardo Rodríguez, trabajó en colaboración con Sonido Pirata dando shows.

Aunque ambos tienen versiones distintas del motivo por el que se separaron, Medio Metro aseguró que principalmente se trató de algunos abusos de Julián Ramírez, fundador del Sonidero..

Tras viralizarse en TikTok, José Eduardo decidió separarse de la agrupación, por lo algunos seguidores de Sonido Pirata lo señalaron de traidor.

Por lo anterior, se dice que la relación entre ambos no es amistosa.

Respecto al golpe que mostró en sus redes sociales, no ha confirmado si presentará una denuncia formal a las autoridades correspondientes; sin embargo, describió lo siguiente en Twitter:

“Que lástima que el bullying de redes ya pasó a las agresiones físicas hacia mi persona, ese fanático de Sonido Pirata que me agarró a la mala y me dió un puñetazo para salir corriendo que cobarde eres”.

Entre los comentarios de dicha publicación destacaron algunos a favor del agresor, mientras que otros también fueron de apoyo a Medio Metro.

Que lástima que el bullying de redes ya pasó a las agresiones físicas hacia mi persona, ese fanático de Sonido Pirata que me agarró a la mala y me dió un puñetazo para salir corriendo que cobarde eres. pic.twitter.com/5y6ylieQt7 — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) May 2, 2023







