Mattel lanza la Barbie autista: ¿cuándo sale a la venta y cuál será su precio?

Este lunes 12 de enero, la compañía de juguetes Mattel en colaboración con la Red de Autodefensa del Autismo (ASAN, por sus siglas en inglés), anunció el lanzamiento de la primera Barbie autista, diseñada con la conexión y la comprensión como fundamentos principales.

De acuerdo con la empresa, la muñeca forma parte de la colección "Barbie Fashionistas" y fue desarrollada con el objetivo de reflejar algunas experiencias con las que las personas en el espectro autista pueden identificarse, apostando por una mirada más inclusiva.

"Esta muñeca invita a más niños a verse representados en Barbie y nos ayuda a todos a comprender las muchas formas en que cada uno de nosotros puede experimentar en mundo", detalló Mattel en su publicación, demostrando su compromiso por crear productos que fomenten la diversidad y equidad.

Lee también: Poppy Playtime 5: revelan últimas imágenes del capítulo y fecha de lanzamiento

La nueva muñeca forma parte de la colección "Barbie Fashionistas". Foto: Captura de pantalla Instagram @Mattel

¿Cómo es el diseño de la muñeca?

Como parte de su diseño, la muñeca cuenta con características particulares, como lo son articulaciones en codos y muñecas, permitiendo una mejor estimulación a la hora de jugar y un correcto procesamiento de la información sensorial. También tiene una mirada ligeramente desviada, que refleja cómo algunos miembros de la comunidad suelen evitar el contacto visual directo.

Por su parte, entre los accesorios y aditamentos que porta, destaca un juguete fidget spinner, el cual ofrece una alternativa sensorial para reducir el estrés y mejorar la concentración. Asimismo, sobre su largo cabello lacio, lleva unos auriculares rosas con cancelación de ruido, que sirven para reducir la carga sensorial.

Además, trae una tableta AAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa), un dispositivo electrónico con aplicaciones especializadas que ayuda a personas autistas con dificultades del habla a expresarse mediante símbolos visuales o voces sintetizadas. El atuendo de ropa de la muñeca responde a una moda sensorial, que minimiza el contacto de la tela con la piel.

Lee también: Supernova Génesis 2026: ¿dónde conseguir los boletos del evento?

La muñeca cuenta con varios accesorios con los que las personas con autismo pueden identificarse. Foto: Captura de pantalla Instagram @Mattel

¿Cuándo saldrá a la venta y qué precio tendrá?

Se espera que la muñeca llegué a las tiendas de Walmart México, Amazon y Coppel en julio de 2026, con un precio de aproximadamente 11.87 dólares estadounidenses. No obstante, en México el precio puede rondar de los 213 a los 330 pesos mexicanos, costo usual de las muñecas de la colección.

¿Cómo fue recibida por el público?

La salida de la muñeca emocionó a diversos usuarios, pues permite que más niños y niñas se vean reflejados en sus juguetes, lo cual es crucial para su autoestima y desarrollo. En redes sociales, la comunidad autista y las familias han expresado gratitud por una "representación auténtica" de su realidad:

"Como madre autista de una hija no verbal, ¡esto es literalmente todo lo podríamos haber pedido! ¡Gracias por representarnos tan maravillosamente! " .

. "¡Qué emoción ver esta representación! ¡Qué bueno ver una Barbie que me representa a mí y a muchas otras! ".

" Me siento como si me vieran de una forma que nunca me vieron de niña. Una representación así habría cambiado mi infancia por completo ".

"Mi hija crece en un mundo donde Barbie reconoce sus diferencias y las empodera".

Este modelo se unirá a la línea de muñecas que promueve la diversidad y la inclusión, una colección que destaca por su amplia representación. En ella se incluyen muñecas con distintos tonos de piel, tipos de cuerpo y texturas de cabello, así como modelos que visibilizan diversas condiciones físicas y de salud, como la muñeca con síndrome de Down, la muñeca con diabetes tipo 1 y otras que cuentan con aditamentos médicos, entre ellos sillas de ruedas y prótesis en las piernas.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm