Maryfer Centeno asegura que le quisieron pagar por hablar mal de Chingu Amiga; “no creamos todo lo que vemos”

En los últimos días, Sujim Kim, mejor conocida en redes sociales como “Chingu Amiga”, ha captado la atención del público mexicano debido a las múltiples críticas que ha recibido.

Chingu Amiga. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La influencer, quien en un principio había logrado ganar la simpatía de una parte significativa de su audiencia en México, enfrenta ahora un rechazo generalizado, alimentado por controversias que han puesto en duda sus intenciones y su ética profesional.

Chingu Amiga. Foto: VidCon México

El conflicto comenzó cuando se le acusó de aprovechar la situación de una familia mexicana deportada con el objetivo de generar contenido que le permitiera monetizar a través de las plataformas digitales. Este hecho, que fue interpretado por muchos como una falta de sensibilidad hacia el dolor ajeno, desató una ola de críticas contra la influencer, acusándola de lucrar con la cultura y las dificultades sociales del país.

Critican a Chingu Amiga por ayudar a migrante deportados. Foto: Captura de video

Maryfer Centeno asegura que le quisieron pagar por hablar mal de Chingu Amiga

Sin embargo, el rechazo hacia la creadora de contenido no solo parece derivar de su accionar en redes sociales.

Maryfer Centeno, reconocida grafóloga, denunció en su cuenta de TikTok que había recibido una propuesta económica para participar en una campaña de odio contra la youtuber.

Según lo relatado por Centeno, recibió una llamada en la que le ofrecían dinero a cambio de hablar negativamente sobre la influencer, específicamente por haber invitado a su hogar a una persona que causó controversia.

"Me hablaron a mi celular y me dijeron: "Hola, Maryfer queremos hacer una colaboración contigo. Se trata de que hables mal de Chingu Amiga, porque Chingu invito a no se quien a su casa." "

Además, Centeno advirtió a sus seguidores sobre la posibilidad de que no todo lo que se difunde en redes sociales sea genuino. Explicó que, en su opinión, lo que está sucediendo con Chingu podría formar parte de una campaña orquestada contra ella, por lo que no iba a formar parte de ello.

"No creamos todo lo que vemos. Nada es nomas por que sí. Aquí me queda claro que hay una campaña en contra de Chingu Amiga, como puedo haber una campaña en mi contra."

Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores para que su video llegara a "Chingu Amiga", con la intención de alertarla sobre la situación, ya que la grafóloga expresó que es posible que la influencer esté atravesando dificultades emocionales, creyendo que el rechazo que está recibiendo es orgánico, cuando en realidad, hay intereses económicos detrás de la difusión de estas críticas.

