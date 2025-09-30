Martes de Frescura en Walmart: ¿cuáles son las ofertas irresistibles de hoy, 30 de septiembre?

Más Información
Hoy martes 30 de septiembre, último día del mes, una de las cadenas más grandes de supermercados ofrece descuentos y precios en una gran variedad de productos.
Las ofertas y precios más accesibles van desde frutas, verduras, salchichoneria, pollo o carne, e incluso, pan de muerto.
Cada martes, miles de personas esperan el día para realizar las compras de la semana y tener un mejor precio, corre por una hoja y lápiz, porque estas son las mejores ofertas.
¿Cuáles son las ofertas irresistibles de hoy?
El último martes de frescura de Walmart, ofrece varios descuentos, estos son los mejores:
Descuentos en frutas y verduras:
- Jitomate saladet: $12.90 el kilo.
- Uva verde por pieza: $69.00 el kilo.
- Plátano Chiapas: $16.90 por kilo
- Peron golden Chihuahua: $29.90 por kilo.
- Limón sin semilla: $29.90 por kilo.
- Limón agrio: $29.90 por kilo
- Naranja: $19.90 por kilo.
- Kiwi verde: $79.00 por kilo.
- Champiñones: $69.00 por kilo.
- Piña Miel: $19.90.
- Durazno amarillo importado: $59.90 por kilo.
- Papa blanca alfa: $29.90 por kilo.
- Tuna blanca: $29.90 por kilo.
- Manzana gala: $39.90 el kilo.
- Manzana granny smith: $39.90 el kilo.
- Manzana Pink en bolsa 1.3 aprox.: $39.90 por kilo.
- Manzana pink ladys: $29.90 por kilo.
Descuentos en pescados y carnes:
- Camarón chico sin cabeza por kg peso aprox por charola 600 a 700 g: $199.00
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g:$189.00.
- Fajitas de pechuga natural Alco peso aprox por charola: $145.00
- Pechuga de pollo con hueso sin piel por pieza: $109.00/kg
- Pollo entero sin cortar por kg peso aprox por pieza: $38.00/kg
- Arrachera de res marinada SuKarne 600 g: $196.00
- Carne para hamburguesa Marketside congelada suprema extra grande c/ 4 piezas de 227 g:$109.00
- Arrachera de res Marketside marinada 600 g: $195.00
- Filete de tilapia por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $115.00.
- Longaniza de cerdo por kilo peso aprox por pieza 600 a 700 g: $75.00 kg.
Pan de muerto:
- Paquete de pan de muerto Extra Special 5 piezas: $75.00.
- Pan de muerto Extra Special chico por pieza: $15.00
- Paquete de pan de muerto Extra Special 10 piezas: $75.00
- Pan de muerto Extra Special queso con zarzamora por pieza: $23.00
- Pan de muerto Extra Special con chispas de chocolate por pieza: $23.00
- Pan de muerto Extra Special nata por pieza: $23.00
