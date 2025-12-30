Martes de Frescura en Walmart: conoce las ofertas irresistibles previo a Año Nuevo 2026

A un día del cierre del año, Walmart México concluye el 2025 con su último Martes de Frescura. Esta jornada permite a los consumidores adquirir productos de despensa y artículos para la cena de Año Nuevo a precios establecidos dentro de su esquema semanal de promociones.

Cada martes, la cadena comercial pone a disposición ofertas en alimentos de consumo básico, como frutas, verduras, carnes y productos de salchichonería. Estas promociones están disponibles en más de 2 mil sucursales del país y a través de su tienda en línea.

Ofertas en frutas y verduras

Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta precios específicos en distintos productos del área de frutas y verduras:

Piña miel: $29.90 por kg

Uva verde: $79.00

Manzana Gala: $39.90 por kg

Papa blanca alfa: $29.90 por kg

Limón sin semilla: $19.90 por kg

Uva roja: $59.00 por kg

Pera de Anjou: $44.90 por kg

Perón golden Chihuahua: $39.90 por kg

Mandarina en malla: $34.90

Mandarina: $39.90 por kg

Champiñones: $99.00 por kg

Guayaba: $39.90 por kg

Limón agrio: $19.90 por kg

Las promociones estarán disponibles durante todo el día, tanto en sucursales físicas como a través de su plataforma en línea.

Precios en carnes, pollo y pescados

El área de carnes, pollo y pescados también cuenta con precios establecidos para esta jornada en Walmart México:

Pechuga de pollo sin piel: $167.00 por kg

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kg

Milanesa de lomo de cerdo Marketside 500 g: $66.00

Carne de res deshebrada SuKarne 300 g: $130.00

Filete de tilapia: $122.00 por kg

Filete de salmón chileno con piel: $419.00 por kg

Camarón coctelero: $189.00 por kg

Filete basa oriental blanco: $99.00 por kg

Camarón mediano sin cabeza: $249.00 por kg

Camarón grande sin cabeza: $279.00 por kg

Filete basa oriental rojo: $87.00 por kg

Lomo de cerdo: $99.00 por kg

Lomo de cerdo adobado Kowi: $165.00 por kg

Costilla Marketside estilo Memphis 700 g: $179.00

Pierna ahumada Kowi Golden Line 600 g aprox.: $145.00

Molida de cerdo: $120.00 por kg

Carne de cerdo Spam horneada 340 g: $85.00

Pierna de cerdo con hueso: $59.00 por kg

Precios en productos de salchichonería

Los productos de salchichonería y lácteos también forman parte de las ofertas de Walmart vigentes:

Crema ácida Lala entera 426 ml: $34.00

Crema ácida Alpura regular 450 ml: $39.00

Duraznos en almíbar La Costeña mitades 820 g: $60.00

Salchicha de pavo San Rafael 500 g: $49.00

Pechuga de pavo San Rafael Balance 250 g: $73.00

Pechuga de pavo San Rafael receta original 250 g: $87.00

Jamón de pavo FUD Virginia 290 g: $54.00

Salchicha de pavo Zwan Premium 520 g: $52.00

Jamón de pavo San Rafael 250 g: $65.00

Pechuga de pavo Sabori extrafina 250 g: $80.00

Jamón real San Rafael de pierna 250 g: $55.00

Jamón de pavo Zwan Premium Virginia 250 g: $49.00

Salchicha de pavo San Rafael 1 kg: $119.00

Pechuga de pavo FUD Virginia 250 g: $76.00

Salchicha de pechuga de pavo San Rafael Balance 500 g: $89.00

Jamón de pierna San Rafael real 300 g: $89.00

Salchicha de pavo FUD para hot dog 500 g: $43.00

Salchicha de pavo San Rafael para hot dog 500 g: $58.00

Pechuga de pavo FUD Virginia 450 g: $135.00

Pechuga de pavo San Rafael Balance 200 g: $67.00

Salchicha de pavo Chimex 640 g: $36.00

Salchicha de pavo Alpino Frankfurt 500 g: $37.00

Queso manchego NocheBuena rebanado 400 g: $97.00

Queso manchego Lala 400 g: $102.00

Queso panela FUD 300 g: $45.00

Queso gouda NocheBuena rebanado 400 g: $99.00

Queso manchego NocheBuena 200 g: $55.00

Queso panela La Villita multipack 400 g: $70.00

Queso panela Lala light 400 g: $85.00

Queso Oaxaca Los Volcanes 400 g: $95.00

Queso manchego Caperucita rebanado 400 g: $99.00

Tocino FUD ahumado 250 g: $74.00

¿Cómo comprar en línea en Walmart?

Para quienes prefieren hacer sus compras en línea, el proceso en Walmart México es sencillo. Solo es necesario:

Ingresar al sitio web o a la aplicación móvil de Walmart México .

o a la . Crear una cuenta o iniciar sesión .

o . Introducir el código postal para verificar la disponibilidad de entrega o pick-up .

para verificar la o . Buscar los productos y agregarlos al carrito .

y agregarlos al . Revisar el carrito y elegir el método de entrega .

y elegir el . Seleccionar la forma de pago disponible.

disponible. Confirmar la compra y esperar la notificación con los detalles del pedido.

