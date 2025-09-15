Markitos Toys reaparece en YouTube junto con su hermano Kevin Castro: ¿de qué trató el video?

El 14 de septiembre, Kevin Castro volvió a publicar en YouTube junto a Markitos Toys, en un video que no solo mostró un automóvil nuevo, sino también un proyecto cargado de nostalgia: el lanzamiento de una gorra creada en memoria de su hermano Gair, fallecido en un atentado en mayo.

El pasado 28 de marzo, Gail Castro Cárdenas, hermano del tiktoker, fue asesinado en el restaurante Villa Marina, situado en el municipio El Sauzal en Ensenada, Baja California. Foto: Instagram

Lee también: Markitos Toys lanza contundente mensaje tras la muerte de su hermano Gail Castro; “le quitaron sus sueños”

¿De qué trató el video de Kevin Castro?

En la grabación, Kevin explicó que trabajó durante más de un año en el diseño de una gorra llamada “Brothers Edition”, elaborada en colaboración con Markitos Toys y con la participación clave de su hermano Gair, quien fue asesinado en mayo pasado.

Este detalle le dio un valor sentimental al proyecto, pues más que un accesorio, la gorra se convirtió en un homenaje familiar.

La presentación se llevó a cabo en el hipódromo de Tonalá, Jalisco, un lugar emblemático para los fanáticos de las carreras de caballos.

Allí, Kevin mostró la edición especial de la gorra, sus colores, detalles inspirados en las competencias y el significado personal que guarda. La prenda fue pensada como un símbolo de unión, no solo entre los hermanos, sino también con la comunidad que sigue de cerca la pasión por las carreras.

¿Cómo reaccionaron los fans al regreso de Kevin?

La publicación ha generado más de 15 mil likes y cientos de comentarios de usuarios que expresan apoyo y admiración por los hermanos Castro. Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como:

“Kevin, no tienes idea de lo orgulloso que está tu hermano de ti y todos tus fans siempre tendrán nuestro apoyo”

“Los Toys son los únicos youtubers reales que no le piden likes a la gente, su contenido es auténtico y nos muestra la pura verdad del día a día. Arriba Markitos Toys y todos los integrantes”

“Qué padre video, saludos y bendiciones para la familia Castro. Gracias por los consejos, me va mejor en la vida gracias a ustedes”

Lee también: La última foto de Gail Castro con Markitos Toys en Instagram; así posaban en Culiacán

El video incluyó además momentos detrás de cámaras de la sesión de fotos, detalles de los caballos y recuerdos de competencias históricas.

De igual forma, el video concluye con la aparición de su hermano Markitos hablando de su nuevo auto y mostrando a cámara como corre.

Kevin compartió que, pese a la pérdida de Gair, cada paso que da en sus proyectos estará dedicado a él, lo que conmovió a sus seguidores y reforzó el vínculo con su audiencia.

También te interesará:

Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov