Esta temporada festiva 2025-2026, por séptimo año consecutivo, los perritos del Centro de Transferencia Canina (CTC) del de la Ciudad de México, fueron los ayudantes de los Reyes Magos y Santa.

Diez de estos lomitos estuvieron encargados de llevar las cartas que cientos de niñas y niños enviaron a Melchor, Gaspar, Baltasar y Papá Noel.

Con la conclusión de la temporada navideña y el fin de las celebraciones por Día de Reyes, la labor de los peludos ayudantes fue gratamente recompensada, pues tres de los 10 participantes lograron encontrar un hogar.

Los perritos del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: Especial
3 perritos del CTC, ayudantes de Santa y los Reyes Magos fueron adoptados

Por medio de un comunicado, publicado el pasado domingo 11 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo informó que tres de los 10 lomitos ayudantes de los Reyes y Santa, y huéspedes del CTC, fueron adoptados.

Se trata de Río, Viejo y Gori, perritos que este año fueron remunerados tras su gran labor de mensajeros, encontrando a sus nuevas familias.

El CTC también informó que el trabajo de los 10 perritos ayudantes rindió frutos para otros huéspedes del refugio, pues durante la temporada navideña otros 5 perritos fueron adoptados.

Actualmente, el CTC cuenta con 40 huéspedes. Estos son los perritos rescatados de vías o inmediaciones del Metro que son atendidos, alimentados y protegidos en las instalaciones, y puestos en adopción.

La organización hace llamados constantes a la sociedad para adoptar a los canes del recinto y para que, en caso de no poder darle hogar a un animalito, se apoye con donaciones en especie o visitas, para jugar, caminar y convivir con los perritos.

Los perritos ayudantes del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: Especial
Las donaciones pueden hacerse directamente en las instalaciones del CTC y algunas de las necesidades básicas son artículos para la atención veterinaria y de curaciones, ropa y mantas para protegerlos del frío durante la época invernal, además de correas, alimento, platos y material de aseo e higiene.

El CTC está ubicado Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación del Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la línea 6), en un horario de atención de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Los perritos ayudantes del Centro de Transferencia Canina del Metro. Foto: Especial
