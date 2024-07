Luna Bella: ¿Quién es la influencer que desató polémica tras grabar video íntimo en Metro CDMX?

Durante la mañana del 8 de julio, la influencer Mujer Luna Bella causó polémica en redes sociales , luego de ser criticada tras protagonizar un video íntimo dentro de un vagón de la Línea 6 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Por medio de la plataforma X, diversos usuarios comenzaron a compartir el suceso donde se ve al personaje de cine para adultos grabar un video de contenido sexual frente a decenas de pasajeros.

Ante ello, algunos usuarios criticaron a la influencer por realizar dicha grabación.

¿Quién es Luna Bella?

Verónica Meléndez, conocida popularmente como Mujer Luna Bella, es una influencer, empresaria, modelo y actriz de cine para adultos de 32 años nacida en Monterrey, Nuevo León.

Durante una entrevista con la periodista Adela Micha en 2018, la youtuber detalló tener 4 hermanas y un hermano, los cuales se vieron en dificultades económicas, por lo que la orilló a dedicarse a la prostitución.

No obstante, la creadora de contenido, contó que antes de dedicarse a bailar tuvo otro trabajo. “Antes trabajaba en una fábrica de mermeladas, me pagaban 800 pesos a la semana y con eso no me alcanzaba para nada”, reveló.

En 2012, Luna Bella saltó a la fama tras grabar un video similar en el metro de Monterrey, donde se defendió tras ser criticada al respecto. “Les asusta más el sexo que la violencia”.

En el 2016, la exbailarina reveló en redes sociales que dejaría las actividades por la cual se hizo conocida. Sin embargo, esto no duro mucho debido a que poco tiempo después se reveló que abandonaría el camino de ser cristiana, luego de una propuesta indecorosa por parte de un pastor de la iglesia que pertenecía.

“Vi de todo en el cristianismo. Y discúlpenme mucho, porque yo sé que hay muchos cristianos que me están viendo. Estoy hablando de lo que yo viví”, explicó.

Actualmente, cuenta con 2.5 millones de suscriptores en YouTube y más de 183 mil seguidores en Instagram.

Metro CDMX reforzará vigilancia tras video de Luna Bella

El Metro de la Ciudad de México informó que han detectado que los videos en referencia forman parte de cuentas de particulares, en las que se promueve este tipo de acciones e incluso existe la presunción de que quienes aparecen en las imágenes no son usuarios habituales, sino personas que de forma consensuada “actúan” para la grabación.

“El Metro expresa su respeto a la libertad de expresión en redes sociales, sin embargo reprueba de forma tajante que se utilicen las instalaciones para generar la popularidad de cuentas de particulares”, se lee en el comunicado.

Con información de Alberto Acosta.

