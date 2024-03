Luisito Comunica sufre "mini extorsión" en aeropuerto de Nigeria

El influencer Luisito Comunica fue víctima de una “mini extorsión” en el aeropuerto de Nigeria, luego de que pagara una cantidad para evitar que le decomisaran su alimento.

Por medio de TikTok, la usuaria @noemar45 compartió el video donde el youtuber explicó el momento en que tuvo que dar dinero.

“Es común que en los aeropuertos te pidan dinero [...] Suelen decir ‘show love to brother’ o ‘give me love’”.

Luisito Comunica cuenta momento en que vivió la extorsión

El mexicano explicó que el aeropuerto está lleno de letreros que advierten y prohíben la extorsión, pero esto no los evita.

Por lo anterior, un policía se le acercó al creador de contenido y le dijo la célebre frase: “Show brother love”. Luisito le dijo que no, pero el hombre no desistió. Le dijo que no podía llevar una bolsa plástica con comida que tenía en la mano y se la quitó.

Luisito Comunica aclaró que la comida la había comprado en el aeropuerto y, para ese momento, ya había pasado todos los filtros de seguridad. Por lo tanto, no estaba infringiendo ninguna norma.

Para recuperar su bolsa, tuvo que pagarle el equivalente a dos dólares. “Se los comparto, por si algún día llegan a estar acá”, advirtió el youtuber a los futuros visitantes de este país.

Hasta el momento, el video cuenta con 5 mil 600 reproducciones y casi 100 "likes".

