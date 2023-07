¿Liverpool abre las puertas a ropa de segunda mano? Conoce a Troquer, marca que impulsa la "moda circular"

Comprar ropa en internet se ha vuelto muy común, una de las ventajas es que no tienes que salir para ver los objetos y adquirirlos, sino que con un simple click llegan hasta la puerta de tu casa.

No obstante, hay situaciones que hacen elegir a las tiendas físicas. Por ejemplo, en ocasiones, la ropa o zapatos no son de la talla que necesitábamos y no hay devoluciones.

Pese a los pros y contras, hay varias opciones en el mercado para elegir la mejor opción en cuanto a la calidad y precio de la ropa o calzado.

Tan es así que existe una marca que vende prendas y accesorios de lujo a un precio bastante razonable, hablamos de Troquer.

Los precios son más bajos del costo original del producto porque son de segunda mano, y aunque la conjunción de las palabras se escuche un tanto estrepitosa; lo cierto es que hay varias opciones a elegir para encontrar un artículo a tu gusto.

Troquer. Foto: Captura de página web

¿Liverpool abre las puertas a ropa de segunda mano?

Troquer vende artículos de gama alta por internet y aunque también cuentan con tiendas físicas, según información de su página, no habían tenido la apertura en una tienda departamental, hasta ahora.

Por medio de una publicación en LinkedIn, Troquer oficializó la noticia de su entrada a Liverpool.

A través de una serie de fotos, en las que se observan los artículos que venden así como la fachada del negocio y a sus empleados, detallaron que abrieron sus puertas desde el 21 de julio.

“Nos emociona compartirles que el pasado 21 de julio abrimos Troquer Spot, la primera tienda física de moda pre-amada en una tienda departamental en todo Latino América”, describen.

También mencionan que en su primer Troquer Spot, podrás encontrar asesoría personalizada para que llevas a casa una compra inteligente.

Es importante mencionar que la tienda cuenta con una página oficial, así como redes sociales.

Troquer. Foto: LinkedIn



