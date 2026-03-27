Si bien el agua potable es un derecho humano, en México alrededor de 50 millones de personas no tienen acceso regular a ella, señala el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 de la Comisión Nacional del Agua.

Por ello, en el marco del Día del Agua, organizaciones y empresas apuestan por soluciones que permitan democratizar el acceso al vital líquido en las comunidades rurales del país, donde la captación de lluvia se ha convertido en una propuesta viable.

La colaboración de Liquid I.V® e Isla Urbana busca promover el acceso al agua potable en comunidades de México. Foto: Cortesía

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El acceso al agua potable, un derecho humano

Acceder al agua potable va más allá que hidratarse. Es indispensable para vivir dignamente, además de ser una condición previa para la realización de otros derechos humanos, por lo que se debe considerar un bien social y cultural, menciona la CNDH.

Sin embargo, se considera que una persona tiene a este derecho cuando cumple con ciertos criterios que ha identificado el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de agua y Saneamiento, de la Organización Mundial de la Salud, entre ellos, que la fuente de agua potable se encuentre a menos de un kilómetro de distancia del lugar de utilización final.

En el caso que no sea así, al menos cada miembro de la familia debe tener disponibilidad de 20 litros diarios de agua, con características microbianas y químicas que cumplan con las pautas de calidad para ser considerada potable, agrega la OMS.

De hecho, el agua sólo se considera potable si esta tiene las propiedades para usarse tanto para beber, cocinar, la higiene personal y realizar actividades domésticas.

No obstante, 1 de cada 4 personas en el mundo carecen de acceso al agua potable, siendo una problemática con la necesidad de una resolución que no solo implica a los ciudadanos, sino también a las empresas.

¿Cómo Liquid I. V apoya el acceso al agua potable en México?

Liquid I. V®¹ marca líder de polvos para preparar bebidas hidratantes, señala que uno de sus compromisos es contribuir a ampliar el acceso del agua potable en México, país al que sus productos han llegado recientemente.

En colaboración con Isla Urbana, organización enfocada en impulsar el desarrollo sustentable en agua con base en la captación de lluvia tanto en ciudades como en entornos rurales, han puesto en marcha proyectos para democratizar este derecho.

Al renovar su alianza en 2026, la misión en conjunto es continuar transformando la lluvia en oportunidades, permitiendo a comunidades de Oaxaca tener disponibilidad de agua potable en su vida cotidiana.

Los sistemas aportados por Isla Urbana buscan democratizar el acceso al agua potable en comunidades de Oaxaca. Foto: Cortesía

Desde hace dos años, la colaboración entre Liquid I. V® e Isla Urbana ha impulsado la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en el municipio de San José Tenango ubicado en Oaxaca. Nuestro primer sistema en conjunto fue en una Primaria y Preescolar Comunitaria en la aldea de Loma Alta, este primer logro ha permitido brindar acceso al agua potable a las 24 estudiantes y docentes de la comunidad escolar, así como a 43 miembros de la comunidad con quienes comparten su cosecha.

Además, con la donación de sobres de Liquid I. V® Hydration Multiplier, ha ayudado a cerca de 200 empleados voluntarios parte de los brigadistas de Isla Urbana a mantenerse hidratados, mientras realizan diariamente realizan labores de vigilancia, reforestación y control de incendios en las zonas boscosas del municipio de Tepoztlán.

Estas acciones forman parte de su compromiso sólido, en el diseño, ejecución y seguimiento de sistemas de captación de agua, así como en priorizar la disponibilidad de una correcta hidratación tanto a los voluntarios del proyecto como a las comunidades.

¿Cuál es el futuro de la captación del agua en México?

Este año, la colaboración entre Liquid I. V® e Isla Urbana busca ampliar el derecho al acceso de agua potable en el país. Dicho proyecto prevé como meta la instalación de 29 nuevos sistemas de captación de lluvia.

Liquid I. V® señala que esta propuesta tendrá un potencial de captación de 2,250,000 litros de agua al año, con beneficio directo a 1,200 personas. Este plan tiene el propósito de formar parte de un modelo que combina infraestructura, educación y participación comunitaria.

La meta en 2026 es apoyar en la ampliación del derecho al agua potable en México. Foto: Cortesía

Ser parte de la solución en un escenario donde el ejercicio pleno del derecho al agua potable se ve aún lejano, es un paso que las empresas, organizaciones y comunidades dan para democratizar el acceso al agua potable y, en consecuencia, una vida digna.

¹De acuerdo con estudio de mercado IRI, Total US Multi Outlet +Convinience, MAT 2024.

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