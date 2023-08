Lionel Messi reveló qué es lo más le cuesta desde su llegada a Miami

El futbolista Lionel Messi logró la gran hazaña de revivir al Inter Miami y darle el campeonato en la Leagues Cup. Convirtiendo un golazo en la gran final, permitió que el elenco rosa llegara a la instancia de los penales ante el Nashville SC, en donde también convirtió, y así pudo alzar el gran trofeo para el delirio de los aficionados.

Lionel Messi. Fuente: Instagram @intermiamicf

Con esta nueva consagración, Lionel Messi logró su título número 44 como deportista profesional y ahora es el jugador más ganador de la historia. Además, este logro significó para el Inter Miami su primer campeonato luego de que en 2020 hiciera su debut en la Major League Soccer (MSL).

Lo que más le cuesta a Messi en Miami

En la previa al partido de la gran final de la Leagues Cup, Lionel Messi ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre su llegada al Inter Miami, los objetivos que se persiguen y cómo ha sido su adaptación a su nuevo equipo y un nuevo país. En este marco, el astro argentino reveló alguna s cuestiones que tienen que ver con su estadía en Estados Unidos y lo que vive en los entrenamientos y durante los partidos.

Lionel Messi. Fuente: Instagram @intermiamicf

Lionel Messi indicó que está muy feliz de su llegada al Inter Miami y el recibimiento que ha tenido en la Major League Soccer. El jugador dejó en claro que existe algo a lo que le cuesta acostumbrarse y que es una situación que también padecen sus compañeros de plantel.

“Yo venía de un mes y medio de vacaciones. Al principio me costó un poco el día a día, los entrenamientos, los partidos, hace mucho calor. Me fui adaptando y hoy me siento muy cómodo, pero uno nunca se termina de adaptar a este clima. Hay compañeros que están hace muchos años y lo sufren, pero aprendimos a convivir con eso y lo llevamos de la mejor manera”, expresó Lionel Messi, la nueva estrella del Inter Miami, antes de convertirse nuevamente en campeón.