Las mejores plantas para interiores que no necesitan tanto mantenimiento

Tener plantas dentro del hogar además de mejorar la decoración, también ayuda a purificar el aire y crear un ambiente más relajante. Sin embargo, no todas las personas tienen tiempo para brindarles cuidados constantes.

Si deseas gozar de un entorno más verde en tu hogar, a continuación te diremos cuales son que requieren poco mantenimiento, que son ideales para quienes buscan un bonito detalle sin complicaciones.

suculentas. Foto: Pexels
suculentas. Foto: Pexels

Las mejores plantas para interiores

Lengua de suegra (Sansevieria)

La sansevieria es una de las plantas más resistentes que existen, tolera espacios con poca luz, riegos esporádicos y temperaturas cambiantes. Además, es una excelente purificadora del aire, según diversos estudios botánicos.

Solo necesita agua cada dos o tres semanas, lo que la hace perfecta para quienes viajan constantemente o se olvidan de regar sus plantas.

Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.
Cuidar de tus plantas es una experiencia gratificante que transforma tu hogar en un refugio verde. Fuente: Freepik.

Potos (pothos)

El pothos es famoso por su increíble capacidad para adaptarse a casi cualquier ambiente, se puede colocar en habitaciones con luz indirecta o incluso en baños luminosos.

Esta planta crece rápido y sus hojas colgantes aportan un toque natural encantador. Para mantenerlo sano, basta con regar cuando la tierra se sienta seca al tacto.

Zamioculca

Para quienes buscan una planta elegante y minimalista, la zamioculca es una gran opción, ya que puede sobrevivir con muy poca luz y no requiere riego frecuente; de hecho, el exceso de agua puede dañarla. Es ideal para oficinas, salas o departamentos con iluminación moderada.

Cactus y suculentas

Las suculentas son las favoritas de quienes buscan plantas decorativas y duraderas. Solo requieren mucha luz natural y riegos mínimos, normalmente cada 15 o 20 días. Existen miles de variedades, por lo que puedes combinarlas para crear rincones únicos dentro del hogar.

Plantas suculentas. Fuente: Freepik
Plantas suculentas. Fuente: Freepik

Palma de salón

La palma de salón aporta un toque tropical sin demandar demasiados cuidados. Necesita luz indirecta y riegos moderados, pero no diarios. Además, ayuda a mejorar la humedad del ambiente y crea un aspecto fresco y natural en cualquier espacio.

Consejos para cuidar plantas de bajo mantenimiento

  • Evita el exceso de riego; es el error más común.
  • Colócalas en zonas donde reciban la luz adecuada para su especie.
  • Limpia sus hojas una vez al mes para que respiren mejor.
  • Usa macetas con buen drenaje.

