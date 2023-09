Las mejores escenas de Michael Gambon como “Dumbledore” en Harry Potter

Harry Potter, la saga escrita por J.K Rowling, logró atraer la atención de millones de fanáticos de todo el mundo. No hay quien no conozca su historia y que no identifique a sus personajes entrañables, como Albus Dumbledore.

Michael Gambon fue el actor encargado de dar vida al famoso mago y profesor del colegio de hechicería Hogwarts. En total, el actor participó en seis de las ocho entregas que se llevaron a la pantalla grande.

Este jueves, se dio a conocer el fallecimiento de Gambon a los 82 años. De acuerdo con el comunicado emitido por su familia, perdió tras sufrir un ataque de neumonía:

“Estamos devastados por anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon. Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama”, indicaron.

Michael Gambon como Dumbledore. Foto: Warner Bros

Leer también “Dumbledore”: Michael Gambon y Richard Harris dieron vida al personaje en Harry Potter

Las escenas emblemáticas de Michael Gambon en Harry Potter

El británico dejó un legado inquebrantable tanto que, a 19 años de haber interpretado por primera vez al personaje, algunas de sus escenas siguen siendo recordadas por los fans de Harry Potter.

Dumbledore tranquiliza a sus estudiantes de magia

En “Harry Potter y el prisionero de Azkabán”, Dumbledore pronuncia un discurso en el Gran Comedor de Hogwarts para calmar a sus alumnos ante la amenaza de Sirius Black.

Dumbledore anima a Harry Potter en la batalla de Hogwarts

En "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte II", el mago dijo lo siguiente a su discípulo Harry Potter para ayudarlo enfrentar una batalla:

"Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia. Capaces de infligir daño y de remediarlo. En este caso enmendaría mi frase inicial por esta otra: En Hogwarts siempre se prestará ayuda a quien la merezca".





Leer también ¿Debemos temer ante el "virus Nipah"? Esto dice el Dr. Alejandro Macías

Dumbledore “muere” en manos de Severus Snape

En “Harry Potter y el misterio del príncipe”, Severus Snape le quitó la vida al mago, luego de que Draco Malfoy no tuviera el valor de hacerlo.

Pese a que fue el “fin del personaje”, la escena se convirtió en una de las favoritas y más dramáticas, pues la trama parecía apuntar que Snape dejaría vivir a Dumbledore, aunque sea por “misericordia”.





También te interesará

“Mátala, sostén el cuerpo”; revelan supuesto audio previo al feminicidio de Montserrat Juárez

Hombre roba celular, revisa el WhatsApp y decide advertir a esposa de la víctima sobre infidelidad

Así debes aplicar el aceite de oliva para combatir las varices

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

foh