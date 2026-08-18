En 2025, la plataforma de streaming Netflix anunció el estreno oficial de una nueva serie spin-off inspirada en el universo del programa juvenil Victorious de 2010, protagonizado por la actriz Victoria Justice y creado por Dan Schnider.

Bajo la producción de Samantha Martin y Jake Farrow, el nuevo proyecto, titulado "Hollywood Arts" traerá de regreso al personaje de Trina Vega, hermana mayor de la protagonista Tori, interpretada por la actriz Daniella Monet de 37 años.

De acuerdo con las imágenes del avance, también regresarán otros personajes de la popular franquicia de Nickelodeon, como el actor Eric Lange como el profesor Erwin Sikowitz y la actriz Yvette Nicole Brown como la directora Helen Dubois.

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Trina Vega regresará a Hollywood Arts como maestra sustituta, en su sueño por ser una gran y reconocida actriz. Foto: Captura de pantalla @daniellamonet

¿Cuándo se estrenará esta serie?

La nueva serie de comedia juvenil, que contará con 26 episodios, llegará a la plataforma de Netflix a nivel global el próximo 15 de octubre de 2026. Más tarde se estrenará en el canal de Nickelodeon y a la plataforma de Paramount+.

La trama del programa seguirá a Trina Vega, quien luego de enfrentarse a los obstáculos del mundo de la actuación, regresará a su antigua escuela secundaria de artes escénicas en Hollywood como profesora suplente.

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Mientras trata de demostrar su incomprendido talento al mundo, Trina inspirará en su camino a un nuevo grupo de estudiantes, que buscarán su propio lugar dentro del gremio artístico en la prestigiosa institución.

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El proyecto, filmado en Vancouver, contará también con la participación de los actores Alyssa Miles como Emmy, Erika Swayze como Jen Z, Emily Liu-Wang como Pepper, Peyton Jackson como Qwest y Martin Kamm como Oscar.

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Luego de 15 años, esta nueva puesta en escena trae de regreso los pasillos y las aulas de clase de la emblemática escuela de Hollywood, junto a nuevas historias frescas, que prometen llenar de nostalgia y expectativa al público.

La serie llegará en octubre de este año con un especial doble de 50 minutos en Netflix. Asimismo, en un futuro el proyecto podría apostar por reunir a viejos personajes, con apariciones sorpresa, referencias a la antigua serie y guiños clásicos.

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