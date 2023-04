Las aventuras entre mascotas y dueños son moneda corriente en las redes sociales. En esta ocasión el desafortunado episodio de una mujer que llevó a su perro a la peluquería dejó a su dueña en estado de shock. La situación se viralizó en las redes sociales y todos los usuarios dejaron comentarios de lo más insólitos.

Las escenas en peluquerías caninas y los resultados después de un corte suelen ser de los temas más comentados y virales en las redes. Es que a veces los cambios de look suelen ser tan drásticos que ni los dueños pueden reconocer a sus perros.

La rotunda transformación de un perro tras visitar la peluquería (Fuente Instagram @elfotografodeperros)

Esta vez, la usuaria de TikTok @theoridiaries compartió su experiencia en primera persona tras llevar a su perro a la peluquería. Aparentemente, el profesional de las tijeras no cumplió las indicaciones de la dueña del perro y el can quedó irreconocible. La publicación se viralizó y los comentarios no tardaron en llegar.

La historia completa

La mujer llevó al perro, dejó las indicaciones y después fue la madre de la mujer la que retiró a la mascota de la peluquería. La señora le envió una foto con el nuevo look del perro y la dueña no lo podía creer.

El peluquero decidió pelar completamente la cara, el cuello y parte del cuerpo del perro. Solamente, le dejó una especie de flequillo en la parte superior de la cabeza.

La rotunda transformación de un perro tras visitar la peluquería que impactó a su dueña pic.twitter.com/EcTxwAJkpO — ShowMundial (@ShowmundialShow) April 14, 2023

En la publicación, la mujer subió seis fotos para mostrar el antes y el después de su mascota tras pasar por las tijeras del peluquero canino. En uno de los comentarios compararon a la perra con Billy Rae Cyrus, el padre de Miley. Otro de los usuarios dijo que el perro quedó con una apariencia similar a la del cantante de country Toby Keith. El video tuvo más de 600 mil reproducciones y casi 30 mil me gusta.