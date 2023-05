La razón por la que una mujer prefirió asistir al concierto de Taylor Swift que a la boda de su madre

Una mujer se volvió viral en redes sociales, luego de preferir asistir al concierto de la cantante Taylor Swift que a la boda de su mamá.

De acuerdo a una publicación que se hizo viral en Reddit, la joven reveló que su madre se iba a volver casar y, si bien no le cae su nueva pareja, iba a estar presente en su día especial pero todo cambió cuando ganó unas entradas para el show de la intérprete de “Blank Space” y “Love Story”.

“Mi mamá se va a volver a casar (mi padre biológico falleció hace un tiempo). Hace unas semanas gané entradas de Taylor Swift en la radio para el mismo día de su boda”, escribió.

La joven contó que su madre la entendería al tratarse del tour "The Eras Tour" en la que, ella mismo precisó, sería una “experiencia única en la vida” y no había forma de perdérselo.

“Amo a mi madre y me siento mal por perderme su boda, pero pensé que lo entendería debido a las circunstancias. No me gusta mi futuro padrastro, y siento que ver a Taylor Swift es una experiencia única en la vida que no quiero perderme”, agregó.

¿Cuál fue la razón de la ausencia a la boda de su madre?

La mujer fue clara y directa al hacerle saber a su madre que su pareja no es de su agrado, por lo que no se siente tan "culpable" de haber faltado a su boda.

“Le he dejado muy claro a mi madre en los últimos meses que no estoy de acuerdo con el matrimonio, pero que aún planeo estar en la boda [...] Pero luego gané los boletos y las cosas cambiaron”, reza la confesión en Reddit.

Como era de esperarse, el post rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios. Algunos la llamaron ‘mala hija’ por no estar presente en la boda de su propia madre.

Otros le dijeron que lo mejor hubiera sido asistir a la ceremonia y luego ‘saltarse’ al concierto. Lo que sí es cierto es que la publicación ha dividido opiniones.

La identidad de la joven no ha sido revelada para evitar el ataque en redes, pero sí se conocen detalles de la vez que desistió en asistir a la boda de su propia madre por estar presente en el concierto de Taylor Swift.

Con información de EL COMERCIO PERÚ.







