Salinas Pliego pide a Chumel Torres no dejar Totalplay: "Quédese, no vuelve a pasar"

Luego de que el influencer Chumel Torres arremetiera contra la empresa Totalplay de Ricardo Salinas Pliego diciendo que dejaría de usar el servicio por hacerlo esperar 9 horas, el empresario pidió al comediante que se quedara, pues, “no vuelve a pasar”.

Por medio de Twitter, Chumel criticó a la empresa por su “gigantesca basura de servicio”.

“Qué gigantesca basura es tu servicio @totalplaymx 9 horas esperando. Aguantándome el tuit para no ser mal pedo. Lo pongo. Dicen que vienen. Me llaman para cancelar. Y me preguntan si puedo otro día”, se lee en el tuit del youtuber.

Aunado a ello, expresó: “HASTA NUNCA HIJOS DE LA V…”.

Foto: Twitter

Salinas Pliego pide nombre de “empleado incompetente” para correrlo

Por su parte, el fundador de Grupo Salinas no dudó en solucionar el problema, pues hasta consideró en correr al personal de su empresa.

“Mi estimado, personalmente le ofrezco una disculpa, me ayudaría mucho si me pone el nombre del p…, para que se vaya hoy mismo por incompetente… nada de aguantarse, está en todo su derecho de quejarse”, contestó el dueño de Elektra.

Foto: Twitter

Sin embargo, el youtuber consideró que no era necesario llegar a esas instancias, pues, dijo “no pasa nada”. “¡Qué onda tío! Ni sé quién es la verdad el o la responsable, no pasa nada. Cero empute, andamos zen. Al rato me invita un whisky mejor”, indicó.

Ante ello, el dueño de TV Azteca pidió al comediante no dejar el servicio de Totalplay, pese al mal trato. “ Pero se nos va un cliente más!! ¡Así no se puede! Quédese, no vuelve a pasar”.

Pero se nos va un cliente más!! Así no se puede!



Quédese, no vuelve a pasar 🥹 pic.twitter.com/tUECKoMSj2 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) May 13, 2023



