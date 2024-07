La hierba arómatica que mejorar la absorción de hierro en tus comidas

Las naranjas han sido siempre las estrellas cuando se habla de vitamina C. Sin embargo, hay una hierba aromática que las supera ampliamente en contenido de este nutriente esencial: el perejil. Con su sabor fresco y su versatilidad en la cocina, el perejil no solo realza el sabor de los platos, sino que también ofrece importantes beneficios para la salud, especialmente en la absorción de hierro.

¿Qué beneficios aporta el perejil?

El perejil contiene hasta tres veces más vitamina C que las naranjas, con 140 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, comparado con los 45 miligramos que aportan las naranjas. Esta impresionante cantidad de vitamina C convierte al perejil en una opción nutricional excelente para fortalecer el sistema inmunológico y actuar como antioxidante, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres.

La vitamina C es crucial para nuestro organismo ya que ayuda en la formación de vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. También juega un papel vital en la curación de heridas y en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Pero uno de sus beneficios más destacados es su capacidad para mejorar la absorción de hierro de los alimentos vegetales. Esto es especialmente importante para personas que siguen dietas vegetarianas o veganas, ya que el hierro presente en los vegetales no se absorbe tan eficientemente como el hierro de origen animal.

Incorporar perejil en tu dieta es sencillo debido a su versatilidad. Esta hierba puede añadirse a una variedad de platos, desde ensaladas y sopas hasta guisos y licuados. Su alto contenido de vitamina C no solo ayuda a mejorar la salud general, sino que también es beneficioso para la piel, ayudándola a mantenerse saludable y radiante.

¿Qué propiedades tiene el perejil?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, el perejil no solo es una excelente fuente de vitamina C, sino que también contiene otros nutrientes esenciales como la vitamina A, el ácido fólico y el hierro. Estos nutrientes trabajan juntos para promover una buena salud y prevenir deficiencias nutricionales.

Además de sus beneficios nutricionales, el perejil también tiene propiedades antiinflamatorias y diuréticas, lo que lo convierte en un aliado para mantener el cuerpo en equilibrio y libre de toxinas. Su consumo regular puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la función renal.

Para aprovechar al máximo los beneficios del perejil, puedes añadir una cucharada de esta hierba picada a tus comidas diarias. Espolvorea perejil fresco sobre tus ensaladas, agrégalo a tus sopas o úsalo como condimento en tus guisos. También puedes incorporarlo en tus batidos para darle un toque fresco y nutritivo.

akv