La Granja VIP: los mejores memes que dejó la eliminación de Fabiola Campomanes

El pasado domingo, 7 de diciembre, el polémico reality show de TV Azteca, , vio su última noche de eliminación tradicional. Tras semanas de peleas, conflictos, enfrentamientos, estrategias y traiciones, el programa del momento ha entrado a su recta final.

Culminando esta octava semana, la placa de nominados definitiva estuvo compuesta por La Bea, Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes y César Doroteo. Sin embargo, finalmente, fue la empresaria y actriz mexicana, Fabiola Campomanes, quien tuvo que abandonar la granja, perdiendo la oportunidad de llegar a la semifinal.

La noche de eliminación también dejó otras sorpresas, como el anuncio de Alfredo Adame como el último capataz del reality y el castigo a Alberto del Río "El Patrón", luego de tener un intenso enfrentamiento con Eleazar Gómez.

"La Granja VIP", en su octava semana. Fotos: Instagram, vía @lagranjavipmx
"La Granja VIP", en su octava semana. Fotos: Instagram, vía @lagranjavipmx

Los mejores memes que dejó la octava noche de eliminación en La Granja VIP

La octava noche de eliminación en La Granja VIP dejó una ola de memes en redes sociales. Las y los usuarios no solo reaccionaron a la salida de Fabiola Campomanes, sino a la variedad de anuncios y sorpresas que causaron tensión y polémica durante la noche.

Algunos internautas destacaron la historia de Campomanes en realities como Big Brother, donde estuvo con Sergio Mayer, papá de Sergio Mayer Mori.

Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Relacionado al conflicto entre El Patrón y Eleazar, algunos destacaron que Fabiola Campomanes salió y siempre se ignoró su agresión contra La Bea.

Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Otros también expresaron su desacuerdo con el manejo del conflicto que llevó el equipo productivo del programa.

Unos usuarios apoyaron al exluchador, destacando que sus acciones ayudan a revelar la personalidad de los otros jugadores.

Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

Por su parte, luego de que Kim Shantal alzara la voz contra la producción y fuera "callada" por el conductor, Adal Ramones, algunos usuarios recordaron que se contradice la influencer, pues le "echa tierra" a Eleazar, cuando se le ha visto junto a él diversas veces en el programa.

Otros defendieron al actor y comentaron que las acciones "agresivas" que ha tenido Eleazar, no son del mismo nivel que lo que hizo El Patrón.

Por último, alguno usuarios destacaron que en sus primeras semanas el reality parecía prometedor y entretenido, sin embargo, que ahora se ha vuelto predecible.

Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X
Memes de la octava noche de eliminación en La Granja VIP. Foto: X

