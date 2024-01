Kimberly “La más preciosa” llora al hablar de Paola Suárez: “nadie somos perfectos; ningún matrimonio o pareja”

Esas sí son amigas. Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa” han estado pendientes de la evolución de Paola Suárez, luego de que ayer la influencer e integrante de “Las Pérdidas” denunció que había sido golpeada por su novio, quien un día antes le había pedido matrimonio.

Una serie de videos que se han publicado en TikTok recuperan las conversaciones que mantuvieron Wendy Guevara y Kimberly “La más preciosa”, tras la hospitalización de Paolita, como también se conoce a la influencer.

En uno de esos momentos, Kimberly rompió en llanto mientras hablaba de la condición de su amiga, además de indicar que prendería un cirio para la salud de la influencer, quien tenía el rostro hinchado y el ojo completamente cerrado.

Además, indicó que no era momento de juzgar ni a Paola ni a su novio, porque no hay parejas perfectas. Conclusión que la ganadora de La Casa de los Famosos rebatió diciendo que eso no justifica la violencia de la que fue víctima Paola.

En un en vivo más que realizó Kimberly “La más preciosa” sumó: “yo tengo mucho coraje. Y miren hermanas, aquí les voy a decir sinceramente; nadie somos nadie para juzgar ni para señalar. La verdaera historia se la sabe Paola y él, que son lo únicos que estaban en el momento”.

Además añadió que no puede emitir ninguna opinión sobre lo que ocurrió y declaró que incluso rechazó entrevistas que le pedían sobre el tema.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Este jueves 11 de enero, una amiga de Paola Suárez realizó un en vivo en el que dio a conocer que Paola no perderá el ojo, como temía la noche del miércoles. La hinchazón bajó y los médicos pudieron evaluar su condición.

En un video compartido en la cuenta de Instagram de Paola Suárez, la influencer aparece con una férula en la nariz tras los golpes que recibió. El doctor le explica que la cinta que le fue colocada en la nariz le permitirá contener la hinchazón.

“El vendaje te ayuda a comprimir y te ayuda a sentirte más cómoda”.

Paola Suárez. / Foto: Instagram

Paola Suárez indicó que el ojo, cuya piel de alrededor aún aparece moreteada, es lo que más le molesta.

Además, aprovechó para mostrar sus piernas con moretones y golpes derivados de la golpiza que denunció le propinó su novio.

