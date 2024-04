Karla Panini critica a influencer extranjera que difundió caso entre Karla Luna: "está igual de inventona"

Luego de que una influencer extranjera volviera internacional la historia entre Karla Panini y Karla Luna, la exlavandera arremetió contra ella y aseguró que “está igual de inventona”.

Por medio de Instagram, la conductora señaló a la youtuber Stephanie Soo y consideró que está inventando cosas.

“Nombre! La coreana está igual de inventona!! Pegándole mil cosas”, expresó Panini con emojis de caras riendo, citando una publicación de un usuario de la plataforma X que dio a conocer el hecho.

Lee también Historia de Karla Panini y Karla Luna se vuelve internacional en redes; usuarios celebran con ola de memes

Foto: X

Aunado a ello, Karla Panini compartió una imagen en la misma red social con un mensaje para sus críticos.

“Lo siento mucho si mi libertad te molesta, siento mucho que estés tan amargada(o) que te ‘desquites’ tontamente con tu cel y en una red social, triste tu dinámica de catarsis. Lo siento si te crees perfecta o perfecto, yo ni lo soy ni intento serlo”, escribió.

Asimismo, comentó: “Me quisieron tirar al precipicio, más bien, lo hicieron; pero se toparon con que tengo alas para volar; y como las águilas siempre me elevo más alto y retomo el vuelo; y aclaro, jamás es por mis fuerzas. El que entendió entendió”.

Lee también Modelo de 60 años sorprende al ganar Miss Universo Buenos Aires

Historia de Karla Panini y Karla Luna se vuelve internacional en redes

La influencer Stephanie Soo se comenzó a viralizar en Estados Unidos, pues comparó la historia de las comediantes con el k-drama Marry My Husband.

Por medio de YouTube, la joven, originaria de Corea, compartió la historia con el clip titulado: "Celebridad tiene cáncer, descubre a su marido engañándola con su mejor amiga y luego se casan justo después de su fallecimiento", en el que dio todos los detalles de cómo ocurrió la traición de Panini a su amiga.

Hasta el momento, el video cuenta con 917 mil reproducciones y con diversos comentarios de usuarios de redes sociales, celebrando que el caso se volviera viral de manera internacional.

Lee también Día del Niño: Starbucks lanza promoción para este 30 de abril; ¿cuál es y cómo aplicarla?

"Ya es internacional", "Si Karla Panini pensaba irse lejos a otro país donde no la conocieran, ya no podrá", "Pasará de ser la persona más odiada de México a serlo en el mundo", "Globalizaron el chisme", "Tal vez los gringos no se enterarían de todo este desmadre si alguien no le robaba el vato a su amiga", "Me encanta que Karla Panini ya esté siendo odiada internacionalmente", son algunos comentarios de usuarios de la red social.

También te interesará:

Intentan correr a niños en situación de calle de Cinépolis y supuesto gerente los invita al cine

La fórmula casera que usan restaurantes y hoteles para eliminar a las cucarachas

Firedooring: ¿Qué es y por qué hay que evitarlo en una relación?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr