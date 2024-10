Karely Ruiz revela cómo descubrió que estaba embarazada; “el mejor regalo que me dio Dios”

Karely Ruiz, reconocida creadora de contenido con una significativa presencia en la plataforma azul, ha captado la atención en los últimos meses tras anunciar a sus más de 9 millones de seguidores en Instagram que se encuentra esperando a su primer hijo.

Este anuncio ha generado varias reacciones positivas entre sus seguidores, quienes han mostrado interés en obtener más información sobre su embarazo, incluyendo el nombre que llevará su primogénita, y cómo fue que se enteró que estaba embarazada; por lo que recientemente compartió algunos detalles.

Lee también: Karely Ruiz hace lista de regalos para su bebé y genera polémica en redes; así respondió al hate

Karely Ruiz revela cómo descubrió que estaba embarazada

A través de su cuenta de TikTok, la influencer publicó un video, donde comenzó relatando que desde hace 4 años había soñado con ser madre, pero decidió cuidarse, ya que sabía que no era el momento adecuado para tener un hijo.

Sin embargo, contó que su perspectiva cambió tras casarse con su actual pareja, quien influyó en su decisión de convertirse en madre, pues resaltó que para ella era esencial elegir a la persona adecuada para compartir la experiencia de la crianza.

"El simple hecho de pensar en tener un hijo, siento que es para tenerlo con una persona que realmente quieres y que sabes que va a estar para ti en todos los momentos. Entonces lo conocí y se dio.

Asimismo, reveló que hace un año, durante un evento en Guatemala, sintió nuevamente el deseo de ser madre, a pesar de su incertidumbre económica, por lo que decidió retirarse el DIU, confiando en que todo ocurriría de la manera adecuada.

"Le hablé a mi ginecóloga y le dije: "quíteme el diu"y me dijo que si estaba segura porque ya no había vuelta atrás. Y yo le dije: "sí, sí, lo quiero. Si he tomado esta decisión es por algo, que sea lo que Dios quiera'".

Ante esto, contó que durante más de un año intentó concebir sin éxito. Fue entonces cuando una amiga le sugirió considerar un tratamiento de fertilidad, por lo que sin dudarlo, Karely comenzó a investigar y, tras una consulta, se le informó que ella y su esposo eran candidatos para este procedimiento.

Lee también: VIDEO: Karely Ruiz presume nuevo Tesla y responde con humor a las críticas

Sin embargo a pesar de la noticia, reveló que decidió postergar esta opción para participar en un evento que consideraba crucial para su carrera.

"Estaba indecisa, pero pensé: 'la velada me ayudará económicamente, me impulsará en mi carrera'. Así que comencé a entrenar, estuve un mes haciendo boxeo, en el gimnasio y cuidando mi alimentación. Perdí peso y todo".

Después de prepararse físicamente para la competencia, mencionó que se sentía cansada, pero no le prestó atención a los síntomas, pues creía que era por tanto trabajo. Al llegar a Monterrey para una cita relacionada con el tratamiento de fertilidad, se dio cuenta de que no había menstruado, por lo que su esposo le sugirió hacerse una prueba de embarazo, a lo que inicialmente se mostró reacia, pero finalmente accedió.

"Dejé la prueba allí, pensando que no estaba embarazada porque era muy pronto. Tenía en mente el tratamiento in vitro". Cuando finalmente miró la prueba, vio que marcaba embarazada de más de tres semanas. "Me sentí mal, porque hace una semana había estado tomando. No experimenté felicidad en ese instante, pensé que esas pruebas eran falsas".

Lee también: Karely Ruiz: ¿Quién es Johnny Echeverría, supuesto padre del bebé que espera la influencer?

Karely, en estado de shock, no podía creer la noticia, por lo que contactó a una amiga que es madre para recibir orientación. Esta le recomendó hacerse una prueba de sangre para confirmar el embarazo. Aunque su esposo mostró una profunda emoción, agregó que ella se mantuvo incrédula ante la noticia.

"Le dije a mi esposo: "no le digas a nadie todavía" él empezó a llorar de emoción, pero yo no me la creía porque traía tanto la idea del in vitro, de los gemelos, porque yo quería dos (...) yo estaba en shock. Me hice el estudio de sangre y sí, salió positivo."

Finalmente agregó que aunque ha recibido varios comentarios sobre el impacto que tendrá la maternidad en su carrera, dijo que la llegada de su hija es un motivo de felicidad y que está dispuesta a enfrentar cualquier desafío que pueda surgir.

También te interesará:

La esencia de la juventud; semillas que impulsan la síntesis de colágeno

¿Cuánto tiempo tarda en bajar la glucosa en sangre y cómo acelerar el proceso?

La hierba aromática que protege la piel y disminuye la presión arterial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv