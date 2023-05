Jungkook de BTS se copia de William Levy y hace una súplica a sus fans

No se puede negar que BTS es una de las bandas de pop coreano más exitosas de las últimas décadas. Las fanáticas de la misma apoyan a sus integrantes de manera incondicional, e incluso ha confesado que harían cualquier cosa por ellos.

Recientemente fue Jungkook, uno de los integrantes de BTS, quien le pidió ayuda al famoso ARMY.

¿Qué pidió Jungkook?

La semana pasada el vocalista de BTS publicó un mensaje en la plataforma Weverse, el cual estaba destinado a sus seguidoras. En el mismo, Jungkook les rogó que desistan del acoso permanente al que lo están sometiendo.

Las fanáticas del cantante se agolpan casi a diario en las afueras de la residencia del cantante, e incluso Jungkook asegura que ha tenido que recibir varias entregas de comida que llegan a su mansión, la cual está ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Seúl.

“Por favor no entreguen comida… no lo aceptaré. Tomaré las medidas apropiadas, detenganse", escribió Jungkook en la aplicación mencionada anteriormente.

por favor bloquen la cuenta de @chu02859



según k-army, es la persona que le entregó la comida a jungkook y su respuesta a su publicación en Weverse es extremadamente irrespetuosa. básicamente algo así como "sé bueno conmigo cuando yo sea bueno contigo, loco de mierda" pic.twitter.com/cW4BeWMQY4 — als⁷ | D-DAY 🥢 YOONGI TOUR | 🇪🇨 (slow) (@Vantaegi95) May 4, 2023

Sin embargo, algunas miembros del ARMY aseguraron que harán todo lo posible por encontrar a la joven que se encarga de enviar estos pedidos de comida a la casa del cantante. Lo cierto es que el actor William Levy les hizo un pedido similar a sus fans hace algunas semanas.

"Les digo a las fans que no me regalen comida. No sé quién manda esas comidas y hay que protegerse de ello, porque te pueden meter cualquier cosa para hacerte daño. Hay que cuidarse y si mandan cosas, que no sean comida” les pidió William Levy a sus fans durante una entrevista en El Hormiguero, el programa televisivo español de mayor audiencia. Ahora Jungkook enfrenta la misma situación.

¿Jungkook debutará como solista?

Jungkook y Taehyung de BTS debutarán como solistas este año 2023. El primero de los integrantes de esta banda de k-pop que debutó como solista fue J-Hope el año pasado.

Taehyung iniciará oficialmente su carrera individual como cantante en el tercer trimestre del 2023. Por último, el 'golden maknae' Jungkook cerrará el ciclo de debuts en solitario de BTS en el cuarto y último trimestre del año. El más joven del septeto de k-pop publicará su disco en algún momento entre octubre y diciembre.

Sin embargo, Jungkook ya debutó como solista en una canción en colaboración con el cantante estadounidense Charlie Puth, pero no ha lanzado ninguna canción en solitario y alejado de BTS.