Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo registrarse como aprendiz? guía paso a paso

Este 2026 los programas para el Bienestar impulsados por el Gobierno de México continúan mejorando la calidad de vida de sus beneficiarios, entre ellos destaca la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro, que durante este año otorgará un aumento del 13% para los aprendices.

El programa dirigido a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni cuentan con un empleo, actualizó su proceso de registro para que los aspirantes puedan inscribirse en la plataforma con mayor facilidad.

La beca Jóvenes Construyendo el Futuro otorga un apoyo mensual de $9,583 pesos durante los 12 meses que dura la capacitación en los centros de trabajo, además de proporcionar seguro médico del IMSS.

La primera convocatoria del año para las vinculaciones en la plataforma será en el mes de febrero y durante este periodo las empresas o centros de trabajo abrirán espacios para que los aspirantes puedan postularse a las vacantes y de esta forma incorporarse al programa.

Leer también: Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abrirá la nueva convocatoria?; conoce la fecha clave

Un nuevo periodo de postulaciones está a punto de iniciar en la plataforma. Foto: Especial

Guía paso a paso para registrarte a Jóvenes Construyendo el Futuro

El primer paso para convertirse en aspirante es crear una cuenta en la página oficial del programa: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/ donde se solicitarán los datos generales.

Ingresa a la página oficial y selecciona ‘Registro de aprendiz’ Completa tu información y confirma tus datos generales Coloca la dirección de tu domicilio directamente en el mapa Sube tu fotografía, descarga tu carta compromiso y finaliza el registro

Cabe destacar que el registro permanece abierto todo el año en la plataforma y una vez terminado, hay que esperar un periodo de vinculación a centros de trabajo, cuya apertura se realiza periódicamente.

Cuando se abren las inscripciones, los aspirantes deben buscar un centro de trabajo de su agrado y postularse, tomando en cuenta aspectos como la ubicación y el plan de capacitación que tiene una duración de entre 5 y 8 horas diarias, durante cinco días a la semana.

Conoce cuales son los requisitos para solicitar el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

También te interesará:

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

¿Cómo podar la flor de Nochebuena para que sobreviva después de las fiestas? Guía paso a paso

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs