Joven termina en el hospital por problemas intestinales provocados por sopa instantánea

‼️ 🏥 Me cortaron parte del intestino delgado y estuve 13 días internado en el hospital por ingerir 1 sola sopa 🍜 de NOODLES veganos de 19 calorías que compré en la tienda de conveniencia que todos conocemos “C” con letras rojas. Por favor comparte para que no la sigan distribuyendo. NO LA COMPREN. Agradezco a todos los que me han apoyado durante el proceso, por sus oraciones y sus buenas vibras. Abrazo amigos y ojalá nadie pase mi situación. #obstruccioninstestonal #sanpedro #monterrey #cirugia #konjac #konjacnoodles