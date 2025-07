James Gunn revela primer póster de "Supergirl"; ¿cuándo se estrena?

Después del éxito rotundo de la película "Superman", el director James Gunn dio a conocer el primer póster de Supergirl, protagonizada por la actriz Milly Alcock.

Por medio de la plataforma X, el aclamado cineasta y guionista presentó un nuevo cartel que muestra parte del disfraz de la superheroína.

James Gunn revela primer póster promocional de "Supergirl"

El póster viene acompañado del símbolo (s) representativo de los primos kryptonianos el cual está pintado con la frase “Look Out”.

En la imagen se puede visualizar el traje y colores tradicionales de Supergirl.

¿Cuándo se estrena Supergirl: Woman of Tomorrow?

La confirmación de esta producción fue anunciada a través de DC Studios y Warner Bros, quienes mencionaron que el estreno de esta nueva película será el próximo año el 26 de junio de 2026.

Esta será la segunda entrega de las películas más esperadas del nuevo DCU, junto con la de Superman que recién se estrenó hace unos días.

El reparto no sólo incluye a Milly Alcock como protagonista, sino también a Matthias Schoenaerts como "Krem of the Yellow Hills" y Eve Ridley como "Ruthye".

