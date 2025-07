"El Estaca" sufre aparatoso accidente en EU; esto se sabe sobre su estado de salud

En las últimas horas, José Ramón San Cristóbal, conocido como “El Estaca” se volvió tendencia en redes sociales tras revelar que fue víctima de un accidente de tránsito mientras conducía su motocicleta en Estados Unidos.

El incidente fue compartido por el propio locutor durante una transmisión reciente del programa 'La Corneta', que conduce junto a Eduardo Videgaray. Ambos detallaron lo ocurrido, haciendo énfasis en la magnitud del percance, que por poco le cuesta la vida.

José Ramón San Cristóbal “El Estaca” compartió detalles del accidente en motocicleta que sufrió en Estados Unidos, durante una emisión del programa La Corneta. Foto: YouTube

El conductor de "La Corneta" relata cómo ocurrió el accidente

Durante la emisión, San Cristóbal explicó que el accidente ocurrió cuando se encontraba detenido en un semáforo. En cuestión de segundos, pasó de observar el automóvil frente a él a volar por los aires tras recibir un fuerte impacto por detrás.

“Casi me matan, y es en serio. Tuve un accidente en mi motocicleta. Estaba yo detenido en un alto esperando que cambiara el siga y estaba viendo el coche de frente, y de pronto estaba viendo el cielo”, narró en vivo.

Según su testimonio, mientras estaba en el aire, comenzó a preguntarse por qué estaba volando. La respuesta llegó cuando aterrizó sobre el cofre del automóvil que lo había embestido.

Además, compartió que su motocicleta quedó completamente destrozada al quedar prensada entre dos vehículos.

El Estaca, conductor de "La Corneta" relató cómo ocurrió el accidente. Foto: Instagram

Por su parte, Eduardo Videgaray, también conductor del programa, confirmó esta información al mencionar que éste le había enviado imágenes del estado en que quedó la moto.

“Me mandó la foto de la moto y está toda zurrada. Está vivo de milagro”, expresó durante la emisión.

¿Cuál es el estado de salud de José Ramón San Cristóbal tras el accidente?

Sin embargo, a pesar de lo aparatoso del accidente, el comunicador aseguró que no sufrió lesiones graves. Indicó que únicamente presentaba molestias en la zona del cuello, pero sin afectaciones mayores.

“Tengo un poquito de dolor en el cuello, adelante y atrás, pero no tengo nada”, comentó.

También reflexionó sobre la gravedad del accidente y la posibilidad real de haber perdido la vida.

“Estoy sorprendido de que no esté hecho pedazos o muerto, porque ese accidente pudo haberme matado. No soy una persona mística y no soy creyente, pero tuve mucha suerte, no hay duda”, agregó.

Asimismo, el conductor compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que muestran los daños materiales sufridos por su motocicleta, imágenes que sirvieron para dimensionar la magnitud del impacto.

En la descripción, escribió: “Bueno, pues para todos los que preguntaron, aquí unas fotos de cómo quedó mi moto después del choque. Lo realmente sorprendente es que yo estoy bien”.

