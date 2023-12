Jalife comparte video sobre su detención; "no quieren que aparezca en redes sociales", dice

El analista Alfredo Jalife-Rahme compartió un video luego de ser liberado y detenido por el delito de difamación en contra de Tatiana Clouthier.

La semana pasada, Jalife fue detenido el pasado 6 de diciembre en la Ciudad de México tras la denuncia de la exsecretaria de Economía.

Tatiana Clouthier visita a AMLO en Palacio Nacional. Foto: Captura

En diciembre de 2022, Clouthier denunció al analista por los delitos de difamación y calumnias, argumentando que, con mentiras, Jalife la acusó de robar Litio de México y de entregar al Estado mexicano a Estados Unidos.

¿Qué pasó con Tatiana Clouthier y Alfredo Jalife-Rahme?

Un día después de la detención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que Alfredo Jalife había sido vinculado a proceso e impuso como medida cautelar la prohibición de acercarse a Tatiana Clouthier y al domicilio de la misma, fijando un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria.

Y si bien Jalife ya había tuiteado algo sobre su detención, ahora subió un comentario más extenso a sus redes sociales, en el que reitera que el proceso fue "medieval e ilegal".

"Me llamó mucho la atención qué la parte quejosa (Tatiana Clouthier) haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales”, señaló Jalife-Rahme, quien asegura que se siente "más revitalizado, me ha revigorizado, me ha reenergetizado y no voy a claudicar".

Jalife-Rahme es detenido por violencia política

Dado el señalamiento sobre Litio de México, el analista se comprometió a seguir "defendiendo con ahínco la soberanía de las materias primas de Mexico".

El economista agradeció "mucho al máximo y real jurado de México: la opinión pública, por todo su apoyo otorgado en 36 horas de mi detención ilegal y medieval".